Що робити, якщо внутрішній критик не дає жити — поради психолога

Стривожена дівчина. Фото: freepik

Люди часто критикують самих себе і вважають, що вони недостатньо розумні чи не гідні чогось. Це може проявлятися через сумніви в собі або навіть відчуття безпорадності, що має негативний вплив на психічне здоров'я.

Психолог Оксана Янчак розповіла, що таке внутрішній критик і як із ним боротись.

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Психолог пояснила, коли нас критикують, знецінюють чи висміюють інші люди, нам стає від цього погано. Особливо, якщо це роблять наші близькі, батьки, кохані чи друзі. Та немає більшого критика, ніж ми самі. Однак, як тільки з'являється невідповідність у чому-небудь, ми стаємо дуже жорстокими до себе. Тобто людина очікує прийняття, любові та поваги від інших, а сама до себе ставиться з точністю навпаки.

Дівчина критикує сама себе. Фото: freepik

Цей внутрішній критик — це наш внутрішній голос, який налаштований на хвилю пошуку недоліків чи помилок і завжди їх знаходить. Займається самозвинуваченням, самокритикою та самоїдством, не дозволяє ефективно робити роботу, не дає розслабитись та призводить до депресивних станів.

Він завжди викликає у людини бажання бути ідеальним, відповідати усім стандартам та часто порівнює її з іншими. Відповідно, це призводить до самознецінення та думки, що інші люди досягли набагато більшого.

Крім того, цей внутрішній критик тягне за собою стреси, травми, сприйняття себе та проблеми із самооцінкою.

Як позбутися внутрішнього критика

Перш за все, якщо ви хочете вимкнути цього набридливого критика, вам потрібно визнати, що він дійсно у вас є. Після цього під сумніви варто ставити не свої дії, а свою самокритику. Також час від часу варто себе хвалити та тішитися виконаною роботою.

Жінка дуже самокритична до себе. Фото: freepik

Психолог вважає, що в цьому допоможе і зміна фокуса на свої позитивні досягнення, а також медитації та усвідомленість.

З часом за допомогою цих практик ви зможете зменшити силу внутрішнього критика. Важливо пам’ятати, що це процес, і на шляху до більш позитивного ставлення до себе можуть бути періоди боротьби, але це абсолютно нормально. Найголовніше — не здаватися і продовжувати працювати над зміною своїх думок і ставленням до себе.

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