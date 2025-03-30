Что делать, если внутренний критик не дает жить — советы психолога

Встревоженная девушка. Фото: freepik

Люди часто критикуют самих себя и считают, что они недостаточно умны или не достойны чего-то. Это может проявляться из-за сомнений в себе или даже ощущения беспомощности, что имеет негативное влияние на психическое здоровье.

Психолог Оксана Янчак рассказала, что такое внутренний критик и как с ним бороться.

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Где берется внутренний критик

Психолог объяснила, когда нас критикуют, обесценивают или высмеивают другие люди, нам становится от этого плохо. Особенно, если это делают наши близкие, родители, любимые или друзья. Но нет большего критика, чем мы сами. Однако, как только появляется несоответствие в чем-либо, мы становимся очень жестокими к себе. То есть человек, который ожидает принятия, любви и уважения от других, сам к себе относится с точностью наоборот.

Девушка критикует сама себя. Фото: freepik

Этот внутренний критик — это наш внутренний голос, который настроен на волну поиска недостатков или ошибок и всегда их находит. Занимается самообвинением, самокритикой и самоедством, не позволяет эффективно делать работу, не дает расслабиться и приводит к депрессивным состояниям.

Он всегда вызывает у человека желание быть идеальным, соответствовать всем стандартам и часто сравнивает его с другими. Соответственно, это приводит к самообесцениванию и мысли, что другие люди достигли гораздо большего.

Кроме того, этот внутренний критик влечет за собой стрессы, травмы, восприятие себя и проблемы с самооценкой.

Как избавиться от внутреннего критика

Прежде всего, если вы хотите выключить этого надоедливого критика, вам нужно признать, что он действительно у вас есть. После этого под сомнения стоит ставить не свои действия, а свою самокритику. Также время от времени стоит себя хвалить и радоваться проделанной работе.

Женщина очень самокритична к себе. Фото: freepik

Психолог считает, что в этом также поможет изменение фокуса на свои положительные достижения, а также медитации и осознанность.

Со временем с помощью этих практик вы сможете уменьшить силу внутреннего критика. Важно помнить, что это процесс, и на пути к более позитивному отношению к себе могут быть периоды борьбы, но это абсолютно нормально. Самое главное — не сдаваться и продолжать работать над изменением своих мыслей и отношении к себе.

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