Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Не дает покоя — как справиться с внутренним критиком arrow

Не дает покоя — как справиться с внутренним критиком

30 марта 2025 09:30
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Что делать, если внутренний критик не дает жить — советы психолога
Встревоженная девушка. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Люди часто критикуют самих себя и считают, что они недостаточно умны или не достойны чего-то. Это может проявляться из-за сомнений в себе или даже ощущения беспомощности, что имеет негативное влияние на психическое здоровье.

Психолог Оксана Янчак рассказала, что такое внутренний критик и как с ним бороться.

Читайте также:

Где берется внутренний критик

Психолог объяснила, когда нас критикуют, обесценивают или высмеивают другие люди, нам становится от этого плохо. Особенно, если это делают наши близкие, родители, любимые или друзья. Но нет большего критика, чем мы сами. Однако, как только появляется несоответствие в чем-либо, мы становимся очень жестокими к себе. То есть человек, который ожидает принятия, любви и уважения от других, сам к себе относится с точностью наоборот.

Як позбутися внутрішнього критика
Девушка критикует сама себя. Фото: freepik

Этот внутренний критик — это наш внутренний голос, который настроен на волну поиска недостатков или ошибок и всегда их находит. Занимается самообвинением, самокритикой и самоедством, не позволяет эффективно делать работу, не дает расслабиться и приводит к депрессивным состояниям.

Он всегда вызывает у человека желание быть идеальным, соответствовать всем стандартам и часто сравнивает его с другими. Соответственно, это приводит к самообесцениванию и мысли, что другие люди достигли гораздо большего.

Кроме того, этот внутренний критик влечет за собой стрессы, травмы, восприятие себя и проблемы с самооценкой.

Как избавиться от внутреннего критика

Прежде всего, если вы хотите выключить этого надоедливого критика, вам нужно признать, что он действительно у вас есть. После этого под сомнения стоит ставить не свои действия, а свою самокритику. Также время от времени стоит себя хвалить и радоваться проделанной работе.

Де береться внутрішній критик
Женщина очень самокритична к себе. Фото: freepik

Психолог считает, что в этом также поможет изменение фокуса на свои положительные достижения, а также медитации и осознанность.

Со временем с помощью этих практик вы сможете уменьшить силу внутреннего критика. Важно помнить, что это процесс, и на пути к более позитивному отношению к себе могут быть периоды борьбы, но это абсолютно нормально. Самое главное — не сдаваться и продолжать работать над изменением своих мыслей и отношении к себе.

Ранее мы писали, как бороться с синдромом самозванца и что это такое.

Также мы сообщали, как быстро улучшить настроение.

психология эмоции психологическое состояние самопознание эмоциональное здоровье тревожные признаки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:12 Глава Пентагона подписал меморандум о сокращении 76 тысяч человек

11:05 Касается всех украинцев — главные нововведения апреля 2025 года

11:00 Пенсия для лиц с инвалидностью — какими будут выплаты в 2025 году

10:57 РФ держит ракетоносители в Черном море — опасность для Одесчины

10:50 Жилье в Испании дорожает — какие цены на квартиры в 2025 году

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

10:35 Удар РФ по Днепру — количество пострадавших снова возросло

10:22 Появилось видео спасения женщины и кота из пожара в Одессе

10:09 Очереди на границе Украины — на каких КПП пробки из авто утром

10:02 Мужчина уклонялся от службы из-за ошибки ТЦК — что решил суд

09:55 В ВМС раскрыли детали, как контролируется ситуация в Черном море

11:12 Глава Пентагона подписал меморандум о сокращении 76 тысяч человек

11:05 Касается всех украинцев — главные нововведения апреля 2025 года

11:00 Пенсия для лиц с инвалидностью — какими будут выплаты в 2025 году

10:57 РФ держит ракетоносители в Черном море — опасность для Одесчины

10:50 Жилье в Испании дорожает — какие цены на квартиры в 2025 году

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

10:35 Удар РФ по Днепру — количество пострадавших снова возросло

10:22 Появилось видео спасения женщины и кота из пожара в Одессе

10:09 Очереди на границе Украины — на каких КПП пробки из авто утром

10:02 Мужчина уклонялся от службы из-за ошибки ТЦК — что решил суд

09:55 В ВМС раскрыли детали, как контролируется ситуация в Черном море

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта 2025

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

06:33 Будущее украинских садов — что будет с отечественными фруктами

27 марта 2025

22:33 Одесса на линии фронта — чего еще можно ожидать от врага

18:38 Инспекция цен в одесском супермаркете — что предлагают покупателю

06:33 Перемирие в Черном море — дипломатия или ловушка для Украины

26 марта 2025

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

06:14 Где дешевле еда — цены на продукты в городах Украины и ЕС

25 марта 2025

22:33 Гильзы ценой от 6 тысяч гривен — как одесситы помогают ВСУ

17:48 Конфиденциальность Signal — кто и для чего создал приложение

Text

17:35 У Трампа изменили риторику о завершении войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине реформируют жилищную политику для ВПЛ — эфир Ранок.LIVE

27 марта 2025
Text

20:32 Отношение в 3 ОШБр к мобилизации заключенных — эфир Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленский предупредил о новом наступлении РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:40 Что решили лидеры в Париже относительно мира в Украине — эфир

Text

13:00 Визит Зеленского в Европу и встреча с Макроном — эфир День.LIVE

Text

08:00 Рютте высказался об Украине в НАТО — эфир Ранок.LIVE

26 марта 2025
Text

20:52 Зеленский и Макрон делают заявление о войне — трансляция

Text

19:04 Кто ответит за беспорядок во дворах столицы — эфир Київський час

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

18 марта 2025

Киевстар снизит стоимость тарифов для абонентов — кто в списке

21 марта 2025

Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

19 марта 2025

Стрижки, что старят — каких причесок лучше избегать в 2025 году

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

22 марта 2025

Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

19 марта 2025

Почти 1000 грн прибавки — у кого с апреля вырастут пенсии

26 марта 2025

Самый модный цвет волос весны-2025 — даже звучит очаровательно