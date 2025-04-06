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Любит или нет — это можно понять по одной мелочи

6 апреля 2025 06:33
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Говорит красиво, но действительно ли любит — как проверить
Влюбленная пара. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Влюбленные часто называют друг друга милыми прозвищами, чтобы выразить свои чувства и тепло. Ласковые обращения делают партнеров счастливее, а также свидетельствуют об их отношении.

Новини.LIVE расскажет, что означают прозвища, которыми влюбленные называют друг друга.

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Что означают прозвища, которыми называет вас любимый

Пообщавшись с психологами, мы проанализировали, что означают различные ласкательные названия, которыми влюбленные называют друг друга. Как выяснилось, есть случаи, когда определенные прозвища — это тревожный сигнал, что в ваших отношениях не все хорошо.

Як називати кохану людину
Счастливая влюбленная пара. Фото: freepik

Милые зверюшки

Если ваша половинка называет вас "котиками", "зайчиками" или другими прозвищами, это свидетельствует о прозвищах с детства. Человек чувствует себя комфортно и защищено рядом со своим партнером. А такие милые названия свидетельствуют о сильной любви и искренних чувствах.

Большие и малые звери

То, каким именно зверем вас называют, тоже имеет значение. К примеру, "мой котенок" и "моя кошечка" — это совершенно разные истории, ведь котенок — это животное, о котором хочется заботиться и оно вызывает своеобразную жалость. В то же время кошечка — это показатель страсти и желания своего партнера.

Если любимый называет вас "цыпленок", скорее всего он напоминает вам о слабости и зависимости от него. А "ежик" демонстрирует не решенные вопросы или болезненные темы.

Що означають прізвиська, якими вас називає коханий
Счастливые парень и девушка. Фото: freepik

Обращение по фамилии или отчеству

Обращение к своей половинке по фамилии или отчеству свидетельствует о том, что ваш партнер, возможно даже и неосознанно, требует дистанцироваться от вас. Также это говорит о больше деловой и официальной, чем романтической атмосфере в отношениях. Однако, если такое случается в присутствии других людей, таким образом ваш партнер хочет подчеркнуть ваш социальный статус.

Психологи говорят, что пары, где присутствуют нежные прозвища, счастливее, чем те, у кого этого нет. Благодаря ласковым и нежным именам люди создают свой "внутренний мир", который принадлежит только им.

Ранее мы писали, как чаще всего партнеры называют друг друга.

Также мы сообщали, как понять, что с вами не тот партнер.

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07:21 Ракетная атака на Киев — количество пострадавших возросло

07:07 В Украине увеличился средний возраст — Минсоцполитики

06:45 Доплаты для украинок 60+ — на что рассчитывать в 2025

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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