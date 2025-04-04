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Не зайчик і киця — як партнери називають своїх коханих

4 квітня 2025 06:33
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Як можна ніжно називати кохану людину — незвичні ідеї для пари
Закохана пара. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Коли у стосунках все гаразд і вони наповнені гармонією, зазвичай люди називають одне одного лагідними прізвиськами. Таким чином люди проявляють свої почуття та хочуть наголосити, наскільки ви їм важливі.

Новини.LIVE розповість найпоширеніші та незвичні прізвиська серед закоханих.

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Часто пари мають якусь традицію чи просто називають одне одного ніжними, романтичними та навіть кумедними прізвиськами. У цьому переліку є як всім відомі котики, рибки і зайчики, так і незвичні клички. Ми виокремили список з прізвиськами, які можна почути найчастіше:

  • Цукерочка,
  • Шоколадка,
  • Диво, 
  • Хом'ячок,
  • Лапусик,
  • Лялюся,
  • Моє кохання,
  • Золотко,
  • Ведмежа, 
  • Мишеня, 
  • Малятко,
  • Дорогенька,
  • Моя мила,
  • Солодка,
  • Пупс,
  • Рибка,
  • Тигрик,
  • Ягідка, 
  • Їжачок,
  • Бейбі.
Як найчастіше партнери низивають своїх половинок
Закохана пара обіймається. Фото: freepik

Усі ці назви несуть в собі ніжність, кохання та сильні почуття вашого партнера до вас. Більшість з них мають певні значення, але усі вони позитивні та свідчать про серйозні наміри вашої половинки.

Як закохані називають одне одного за кордоном

Якщо говорити про милі прізвиська в різних країнах світу, то варіанти нас дуже шокують. До прикладу, в Китаї пестливим прізвиськом вважається "дурна свиня", у Німеччині "моя капуста" та "ласкавий ведмідь", а в Іспанії "половинка апельсина". Також не може не дивувати звернення тибетців до своїх коханих. Вони часто вживають вислів "найпочесніша отрута мого серця".

В арабських країнах пестливі назви дуже ніжні та чуттєві. Люди називають своїх коханих "любов мого серця", "мій Місяць", "моє життя" та "моя красуня/красень". 

Як закохані найчастіше називають одне одного
Щаслива арабська пара. Фото: depositphotos

Британія славиться чіткістю та лаконічністю, але передає почуття не гірше. Наприклад, серед закоханих англійських пар часто можна почути "любов", "дорога", "любий/люба". 

А у США партнери найчастіше використовують такі прізвиська: "любовний жучок", "мед", крихітка". 

Загалом, як би ви не називали свою половинку, якщо ви вкладаєте у це сенси, справжнє кохання та щирі почуття, це завжди звучатиме дуже ніжно та чуттєво. Крім того, такі дрібнички додадуть пристрасті та незвичайності у ваші стосунки.

Раніше ми писали, з якими іменами жінки створюють щасливі родини. 

Також ми повідомляли, які оригінальні фрази потрібно використовувати під час листування, щоб сподобатись хлопцю. 

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