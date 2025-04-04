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Не зайчик и киса — как партнеры называют своих любимых

4 апреля 2025 06:33
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Как можно нежно называть любимого человека — необычные идеи для пары
Влюбленная пара. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Когда в отношениях все в порядке и они наполнены гармонией, обычно люди называют друг друга ласковыми прозвищами. Таким образом люди проявляют свои чувства и хотят подчеркнуть, насколько вы им важны.

Новини.LIVE расскажет самые распространенные и необычные прозвища среди влюбленных.

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Часто пары имеют какую-то традицию или просто называют друг друга нежными, романтическими и даже забавными прозвищами. В этом перечне есть как всем известные котики, рыбки и зайчики, так и необычные клички. Мы выделили список с прозвищами, которые можно услышать чаще всего:

  • Конфетка,
  • Шоколадка,
  • Чудо,
  • Хомячок,
  • Лапусик,
  • Куколка,
  • Моя любовь,
  • Золотко,
  • Медвежонок,
  • Мышонок,
  • Малыш,
  • Дорогая,
  • Милая моя,
  • Сладкая,
  • Пупс,
  • Рыбка,
  • Тигрик,
  • Ягодка,
  • Ежик,
  • Бейби.
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Влюбленная пара обнимается. Фото: freepik

Все эти названия несут в себе нежность, любовь и сильные чувства вашего партнера к вам. Большинство из них имеют определенные значения, но все они положительные и свидетельствуют о серьезных намерениях вашей половинки.

Как влюбленные называют друг друга за границей

Если говорить о милых прозвищах в разных странах мира, то варианты нас очень шокируют. К примеру, в Китае ласковым прозвищем считается "глупая свинья", в Германии "моя капуста" и "ласковый медведь", а в Испании "половинка апельсина". Также не может не удивлять обращение тибетцев к своим любимым. Они часто употребляют выражение "самый почетный яд моего сердца".

В арабских странах ласкательные названия очень нежные и чувственные. Люди называют своих любимых "любовь моего сердца", "моя Луна", "моя жизнь" и "моя красавица/красавиц".

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Счастливая арабская пара. Фото: depositphotos

Британия славится четкостью и лаконичностью, но передает чувства не хуже. Например, среди влюбленных английских пар часто можно услышать "любовь", "дорогая", "дорогой/любимая".

А в США партнеры чаще всего используют такие прозвища: "любовный жучок", "мед", "крошка".

В общем, как бы вы не называли свою половинку, если вы вкладываете в это смыслы, настоящую любовь и искренние чувства, это всегда будет звучать очень нежно и чувственно. Кроме того, такие мелочи добавят страсти и необычности в ваши отношения.

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