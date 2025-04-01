Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Оригінальні фрази для листування, які подобаються хлопцям arrow

Оригінальні фрази для листування, які подобаються хлопцям

1 квітня 2025 23:42
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Як сподобатись хлопцю з листування — простий і дієвий метод
Дівчина листується через соцмережі. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

У сучасний час майже усі нові знайомства, особливо хлопців та дівчат, відбувається в соціальних мережах. Віртуальне листування дозволяє швидко дізнатися про людину та обмінятися фотографіями, коли співрозмовник живе за сотні кілометрів. 

Новини.LIVE розповість, як розпалити інтерес до хлопця через листування і що з цього вийде. 

Читайте також:

Як привернути увагу хлопця з листування

Якщо ви почали спілкуватися з хлопцем у соціальних мережах та хочете продовження, вам можуть допомогти так звані психологічні прийоми, аби привернути його увагу.

Тримайте секрети 

Так, фахівці радять не розкриватися хлопцю одразу та залишати невеличкі секрети, аби він хотів дізнаватися про вас більше. 

Як привернути увагу хлопця по листуванню
Дівчина листується з хлопцем. Фото: freepik

Багато жартуйте

Також варто багато жартувати, кидати смішні меми, відео. Це допоможе полегшити діалог, і хлопці люблять дівчат з хорошим почуттям гумору.

Слухайте пісні

Слухайте усі пісні, які він вам скидає, аби розуміти, яка музика йому подобається та якими жанрам він надає перевагу. 

Обмінюйтеся фотографіями

Мається на увазі не лише свої селфі, а й смішні та випадкові фото з вашого життя. Це можуть бути сніданки, ваші хобі, домашні тварини чи улюблені книги. 

Використовуйте голосові повідомлення

За допомогою цього ви не лише розбавите діалог, а й дізнаєтесь, який голос у вашого співрозмовника. 

Флірт

Чоловіки також люблять компліменти, тому можете писати їм грайливі повідомлення та хвалити за вчинки, якими він з вами ділиться. Ваші легкі натяки допоможуть створити романтичну атмосферу.

Як закохати хлопця через переписку
Дівчина грайливо листується з хлопцем. Фото: freepik

Закінчуйте листування на позитиві

Якщо ви мило, смішно та навіть загадково будете прощатися з вашим співрозмовником, у нього буде цікавість писати вам знову і знов. 

Однак зверніть увагу, що всі вищезгадані поради будуть працювати лише, коли все буде йти від щирого серця. Маніпуляції та маски нещирості не дадуть бажаного результату. 

Раніше ми писали, які важливі фрази хоче почути кожен чоловік

Також психологи пояснювали, чи нормально бути без серйозних стосунків у віці старше 30 років.

соцмережі психологія як побудувати щасливі стосунки кохання стосунки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

01:15 РФ атакувала Харків дронами — є постраждалі

00:33 Суперечка з турфірмою через перетин кордону – що вирішив суд

00:30 Реєстрація у іншому ТЦК — чи збережеться бронь

00:21 У Харкові пролунали вибухи — що відомо

1 квітня 2025

23:53 Синоптики попередили декілька областей про сильні дощі завтра

23:52 Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має відповідь на тарифи США

23:35 РФ вдарила дроном по Запорізькій області — загинула людина

23:16 Росія відмовилася від плану США щодо припинення війни — Reuters

23:03 Нардеп назвав суму, необхідну для компенсації житла ВПО

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

22:48 У Дніпрі шукають SMM-менеджера для ТЦК — скільки обіцяють платити

Термінова новина

01:15 РФ атакувала Харків дронами — є постраждалі

00:33 Суперечка з турфірмою через перетин кордону – що вирішив суд

00:30 Реєстрація у іншому ТЦК — чи збережеться бронь

00:21 У Харкові пролунали вибухи — що відомо

1 квітня 2025

23:53 Синоптики попередили декілька областей про сильні дощі завтра

23:52 Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має відповідь на тарифи США

23:35 РФ вдарила дроном по Запорізькій області — загинула людина

23:16 Росія відмовилася від плану США щодо припинення війни — Reuters

23:03 Нардеп назвав суму, необхідну для компенсації житла ВПО

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

22:48 У Дніпрі шукають SMM-менеджера для ТЦК — скільки обіцяють платити

22:33 Гумор в Одесі під час війни — як змінилися традиції та пам'ять

06:33 Як змінила війна гумористичні традиції Одеси — Борис Барський

29 березня 2025

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

28 березня 2025

22:33 Одеса очима містян — від захоплення до критики

06:33 Майбутнє українських садів — що буде з вітчизняними фруктами

27 березня 2025

22:33 Одеса на лінії фронту — чого ще можна очікувати від ворога

18:38 Інспекція цін в одеському супермаркеті — що пропонують покупцю

06:33 Перемир'я в Чорному морі — дипломатія чи пастка для України

26 березня 2025

22:58 Рання весна та дощі — чи буде Одещина із фруктами цього року

06:14 Де дешевша їжа — ціни на продукти в містах України та ЄС

Text

17:50 Україна розглядає нову угоду зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп хоче, щоб Путін пішов на угоду про мир — ефір День.LIVE

Text

08:00 Подробиці розмови Зеленського зі Стармером — ефір Ранок.LIVE

31 березня 2025
Text

17:50 Заява Єрмака про порушення Росією перемирʼя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп посилює тиск щодо угоди про копалини — ефір День.LIVE

Text

12:30 Глави МЗС союзників виступають із заявами про Україну — ефір

Text

08:00 Ситуація на Курщині та нова угода про копалини — ефір Ранок.LIVE

30 березня 2025
Text

21:31 У Харкові екопарк випустив 170 птахів, врятованих від браконьєрів

28 березня 2025
Text

17:35 У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мінімалка в Україні — скільки отримуватимуть українці з 1 квітня

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

21 березня 2025

Компенсації не буде — чому українці можуть втратити долари і євро

19 березня 2025

Стрижки, котрі старять — яких зачісок краще уникати у 2025 році

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро

22 березня 2025

Трамп відреагував на нічний масований обстріл України

28 березня 2025

В Київстарі з’явився новий бюджетний тариф — кому він підійде

26 березня 2025

Наймодніший колір волосся весни-2025 — навіть звучить чарівно