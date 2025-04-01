Як сподобатись хлопцю з листування — простий і дієвий метод

Дівчина листується через соцмережі. Фото: freepik

У сучасний час майже усі нові знайомства, особливо хлопців та дівчат, відбувається в соціальних мережах. Віртуальне листування дозволяє швидко дізнатися про людину та обмінятися фотографіями, коли співрозмовник живе за сотні кілометрів.

Новини.LIVE розповість, як розпалити інтерес до хлопця через листування і що з цього вийде.

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Як привернути увагу хлопця з листування

Якщо ви почали спілкуватися з хлопцем у соціальних мережах та хочете продовження, вам можуть допомогти так звані психологічні прийоми, аби привернути його увагу.

Тримайте секрети

Так, фахівці радять не розкриватися хлопцю одразу та залишати невеличкі секрети, аби він хотів дізнаватися про вас більше.

Дівчина листується з хлопцем. Фото: freepik

Багато жартуйте

Також варто багато жартувати, кидати смішні меми, відео. Це допоможе полегшити діалог, і хлопці люблять дівчат з хорошим почуттям гумору.

Слухайте пісні

Слухайте усі пісні, які він вам скидає, аби розуміти, яка музика йому подобається та якими жанрам він надає перевагу.

Обмінюйтеся фотографіями

Мається на увазі не лише свої селфі, а й смішні та випадкові фото з вашого життя. Це можуть бути сніданки, ваші хобі, домашні тварини чи улюблені книги.

Використовуйте голосові повідомлення

За допомогою цього ви не лише розбавите діалог, а й дізнаєтесь, який голос у вашого співрозмовника.

Флірт

Чоловіки також люблять компліменти, тому можете писати їм грайливі повідомлення та хвалити за вчинки, якими він з вами ділиться. Ваші легкі натяки допоможуть створити романтичну атмосферу.

Дівчина грайливо листується з хлопцем. Фото: freepik

Закінчуйте листування на позитиві

Якщо ви мило, смішно та навіть загадково будете прощатися з вашим співрозмовником, у нього буде цікавість писати вам знову і знов.

Однак зверніть увагу, що всі вищезгадані поради будуть працювати лише, коли все буде йти від щирого серця. Маніпуляції та маски нещирості не дадуть бажаного результату.

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