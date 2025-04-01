Как понравиться парню по переписке — простой и действенный метод

Девушка переписывается через соцсети. Фото: freepik

В современное время почти все новые знакомства, особенно парней и девушек, происходит в социальных сетях. Виртуальная переписка позволяет быстро узнать о человеке и обменяться фотографиями, когда собеседник живет за сотни километров.

Новини.LIVE расскажет, как разжечь интерес к парню через переписку и что из этого получится.

Читайте также:

Как привлечь внимание парня по переписке

Если вы начали общаться с парнем в социальных сетях и хотите продолжения, вам могут помочь так называемые психологические приемы, чтобы привлечь его внимание.

Держите секреты

Так, специалисты советуют не раскрываться парню сразу и оставлять небольшие секреты, чтобы он хотел узнавать о вас больше.

Девушка переписывается с парнем. Фото: freepik

Много шутите

Также стоит много шутить, бросать смешные мемы, видео. Это поможет облегчить диалог, и парни любят девушек с хорошим чувством юмора.

Слушайте песни

Слушайте все песни, которые он вам сбрасывает, чтобы понимать, какая музыка ему нравится и какие жанры он предпочитает.

Обменивайтесь фотографиями

Имеется в виду не только свои селфи, но и смешные и случайные фото из вашей жизни. Это могут быть завтраки, ваши хобби, домашние животные или любимые книги.

Используйте голосовые сообщения

С помощью этого вы не только разбавите диалог, но и узнаете, какой голос у вашего собеседника.

Флирт

Мужчины также любят комплименты, поэтому можете писать им игривые сообщения и хвалить за поступки, которыми он с вами делится. Ваши легкие намеки помогут создать романтическую атмосферу.

Девушка игриво переписывается с парнем. Фото: freepik

Заканчивайте переписку на позитиве

Если вы мило, смешно и даже загадочно будете прощаться с вашим собеседником, у него будет интерес писать вам снова и снова.

Однако обратите внимание, что все вышеупомянутые советы будут работать только, когда все будет идти от чистого сердца. Манипуляции и маски неискренности не дадут желаемого результата.

Ранее мы писали, какие важные фразы хочет услышать каждый мужчина.

Также психологи объясняли, нормально ли быть без серьезных отношений в возрасте старше 30 лет.