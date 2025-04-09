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Не усі можуть побудувати здорові стосунки — ось чому

9 квітня 2025 10:10
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Здорові стосунки не усі витримують — чому вони не для кожного
Негаразди у пари. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

У вас чудовий партнер, щасливі стосунки та немає причин для занепокоєння, але ви розумієте, що вам нудно і ви не отримуєте усього кайфу від цих відносин. Таке трапляється часто і причиною цього можуть бути ваші стереотипи.

Психологиня Роксі Заррабі для Psychology Today пояснила, чому стає нудно у здорових стосунках. 

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Чому люди не можуть будувати здорових стосунків

Стосунки для вас — "американські гірки"

Якщо ваші попередні стосунки були емоційно нестабільними і там було багато злетів і падінь, то ви сумуєте за цими "гірками" і маєте залежність, яка схожа на азартні ігри. У таких не зовсім здорових стосунках ви можете сприймати тривожність та емоційне напруження за пристрасть та "хімію" і не хочете відпускати партнера. 

Чому люди не можуть будувати здорових стосунків
Непорозуміння між хлопцем та дівчиною. Фото: freepik

Однак коли це станеться і ви почнете будувати нові стосунки, які будуть стабільними, спокійними та щасливими, ви можете сприймати їх як нудні і помилково вважати, що між вами немає хімії. 

Ви багато працювали над попередніми стосунками

Немалий вплив має модель сім'ї у якій ви зростали. Якщо один із ваших батьків постійно був "піклувальником", то ви могли зробити для себе висновки, що любов дорівнює бути у відносинах постійно в "роботі". Ба більше, у вас могла виникнути помилкова думка, що "любов потрібно заслужити", а за стосунки постійно потрібно "боротися". 

Вже у дорослому віці вас може тягнути в ті стосунки, де вам потрібно бути тим піклувальником і доводити своєму партнеру, що ви гідні кохання. У таких випадках, на перший погляд, вам може здатися, що між вами шалена "хімія", адже так було у вашій родині постійно. Однак це лише ускладнює відмову від цього нездорового спілкування. 

Коли ви вже будете у збалансованих та здорових стосунках, де від вас нічого не вимагають і просто кохають, це буде здаватися для вас нудним. Ви можете відчувати свою непотрібність, бо не потрібно доводити свою цінність і когось рятувати. 

Чому людям нудно в здорових стосунках
Відсторонена від стосунків дівчина. Фото: freepik

У вас стереотип, що здорові стосунки — нудні

Звісно, це не дивно, якщо раніше ви мали емоційно напружені стосунки, де кожен день був непередбачуваністю, то з нормальною людиною у вас буде відчуття, що "чогось бракує". Тоді ви ще не усвідомлюєте, що напруги, тривоги та непередбачуваності немає, і вам стає нудно. 

Тому, перш ніж вступати в стосунки з людиною, тверезо оцініть ситуацію, встановіть свої кордони та проаналізуйте поведінку цієї людини.

Раніше ми писали, що ні в якому разі не потрібно робити, аби не втратити стосунки

Також ми повідомляли по якій дрібниці можна зрозуміти, чи любить вас партнер

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