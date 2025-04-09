Здоровые отношения не все выдерживают — почему они не для каждого

Неурядицы у пары. Фото: freepik

У вас отличный партнер, счастливые отношения и нет причин для беспокойства, но вы понимаете, что вам скучно и вы не получаете всего кайфа от этих отношений. Такое случается часто и причиной этого могут быть ваши стереотипы.

Психолог Рокси Зарраби для Psychology Today объяснила, почему становится скучно в здоровых отношениях.

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Отношения для вас — "американские горки"

Если ваши предыдущие отношения были эмоционально нестабильными и там было много взлетов и падений, то вы скучаете по этим "горкам" и имеете зависимость, которая похожа на азартные игры. В таких не совсем здоровых отношениях вы можете воспринимать тревожность и эмоциональное напряжение за страсть и "химию" и не хотите отпускать партнера.

Недоразумение между парнем и девушкой. Фото: freepik

Однако когда это произойдет и вы начнете строить новые отношения, которые будут стабильными, спокойными и счастливыми, вы можете воспринимать их как скучные и ошибочно считать, что между вами нет химии.

Вы много работали над предыдущими отношениями

Немалое влияние имеет модель семьи в которой вы росли. Если один из ваших родителей постоянно был "попечителем", то вы могли сделать для себя выводы, что любовь равна быть в отношениях постоянно в "работе". Более того, у вас могла возникнуть ошибочная мысль, что "любовь нужно заслужить", а за отношения постоянно нужно "бороться".

Уже во взрослом возрасте вас может тянуть в те отношения, где вам нужно быть тем попечителем и доказывать своему партнеру, что вы достойны любви. В таких случаях, на первый взгляд, вам может показаться, что между вами безумная "химия", ведь так было в вашей семье постоянно. Однако это лишь усложняет отказ от этого нездорового общения.

Когда вы уже будете в сбалансированных и здоровых отношениях, где от вас ничего не требуют и просто любят, это будет казаться для вас скучным. Вы можете чувствовать свою ненужность, потому что не нужно доказывать свою ценность и кого-то спасать.

Отстраненная от отношений девушка. Фото: freepik

У вас стереотип, что здоровые отношения — скучные

Конечно, это неудивительно, если раньше вы имели эмоционально напряженные отношения, где каждый день был непредсказуемостью, то с нормальным человеком у вас будет ощущение, что "чего-то не хватает". Тогда вы еще не осознаете, что напряжения, тревоги и непредсказуемости нет, и вам становится скучно.

Поэтому, прежде чем вступать в отношения с человеком, трезво оцените ситуацию, установите свои границы и проанализируйте поведение этого человека.

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