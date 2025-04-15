Первые сигналы абьюза в отношениях — как их не пропустить

Мужчина и женщина ссорятся. Фото: Pexels

Распознать абьюзера в начале отношений можно. Для этого стоит понимать, какие манипуляции они используют. Часто тревожные сигналы бывают замаскированы под заботу, любовь и страсть.

Новини.LIVE рассказывают о том, как распознать абьюзера в отношениях.

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Слишком быстрое сближение

Обычно абьюзеры очень ускоряют развитие отношений. Таким образом они стремятся быстрее получить контроль над партнером. Абьюзеры настаивают на серьезности своих намерений и часто делают громкие заявления:

"Ты — моя судьба, я никогда никого так не любил!".

"Ты не понимаешь, как мне хорошо с тобой, давай не терять времени!".

"Я уверен(а), что мы скоро поженимся, это лишь вопрос времени."

Спор между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

Контроль в обертке заботы

Часто абьюзеры не показывают свои истинные намерения напрямую, а маскируют их. Так, под видом заботы партнер будет требовать информацию о том, где вы, с кем и что делаете. В конце концов, это приведет к ограничению свободы. Абьюзеры могут использовать такие фразы:

"Зачем тебе те встречи с подругами? Лучше бы мы вместе провели время!".

"Ты мне нравишься в этом платье, но оно слишком откровенное — хочешь, чтобы на тебя все смотрели?".

"Сбрось мне геолокацию, просто чтобы я был спокоен".

Манипуляции

С людьми, которые отстаивают свои личные границы, абьюзеры пускают в ход манипуляции. Часто они обижаются, обвиняют и перекладывают вину:

"Ты меня совсем не любишь, если не хочешь проводить все время только со мной".

"Я так стараюсь для тебя, а ты даже не ценишь!".

"Если ты уйдешь, я не знаю, как буду жить без тебя".

Девушка плачет после ссоры с парнем. Фото: Pexels

Критика и обесценивание

Едва ли не главной целью абьюзера является заставить человека сомневаться в собственной ценности. Это приводит к зависимости от одобрения такого партнера. Сначала это может проявляться в якобы форме шуток, а затем перерасти в более серьезные оскорбления:

"Ты такая милая, когда пытаешься рассуждать о серьезных вещах".

"Ты не такая умная, как думаешь".

"Ты слишком эмоциональна, снова себе что-то накручиваешь".

Эмоциональная нестабильность

Нередко абьюзеры устраивают "эмоциональные качели" партнерам. Сначала длится период нежности и заботы, который потом резко сменяется холодным отношением и обидами. И так по кругу. В конце концов это вызывает у жертвы абьюза зависимость от редких моментов "любви".

Обесценивание личных границ

Еще один признак абьюза — партнер давит на вас и стремится вопреки всему добиться своего. Так нарушаются личные границы человека:

"Ну давай, это же просто поцелуй, не будь занудой".

"Что значит, ты не хочешь об этом говорить? Ты мне не доверяешь?".

"Зачем тебе пароль на телефон? Ты что-то скрываешь?".

Если вы заметили тревожные сигналы, не стоит их игнорировать. Абьюзивные отношения могут развиваться постепенно, поэтому важно вовремя распознать опасность.

Напомним, ранее мы писали о том, что может означать резкая смена поведения партнёра. Не всегда это свидетельствует о скором конце отношений.

Также мы объясняли, кто должен идти на примирение первым. Ведь ссоры и разногласия бывают у всех пар и важно уметь удачно выходить из конфликтов.