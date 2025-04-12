Як зрозуміти, що у ваших стосунках немає майбутнього — перші ознаки

Хлопець та дівчина посварилися. Фото: freepik

Зазвичай стосунки не закінчуються в одну мить. Є багато чинників, які спричиняють руйнування ваших відносин, і спершу їх не так просто помітити.

Американський психолог Марк Треверс у Forbes пояснив, які зміни в стосунках свідчать про їх швидкий кінець.

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Ваш партнер не "перша людина", якій ви все розповідаєте

Коли люди віддаляються один від одного, вони вже не поспішають ділитися емоціями та багато говорити про щось. У таких випадках ви шукаєте підтримки та емоційного зв'язку з друзями чи родичами.

Посварена пара. Фото: freepik

Дослідження за 2021 рік, які були опубліковані у Sage Journal показали, що спілкування у стосунках — це відображення задоволеності ними. Звідси можна зробити висновки, що щасливі пари багато спілкуються не через те, бо вони так мусять, а тому, що їх підштовхує це робити їхня близькість.

Полегшення, коли проводите час без партнера

На думку психолога, якщо у стосунках все гаразд і партнери перебувають на відстані, вони починають сумувати. Однак, коли стосунки на межі розриву, то ви почуваєтесь краще, коли проводите час окремо від своєї половинки.

"Якщо ви почуваєте себе краще без коханої людини, ніж з нею, то це говорить про те, що ваші стосунки перебувають на краю прірви і їх потрібно завершувати", — сказав Марк Треверс.

Байдужа одне до одного пара. Фото: freepik

Він не змушує вас сміятися

Психолог пояснив, що як тільки пара починає зустрічатися, то жарти — чудовий підсилювач цих стосунків. Проте, якщо ви вже тривалий час разом і гумор починається сприйматись негативно — це свідчить про глибокі проблеми.

За словами Треверса, сміх і гумор є дуже важливими для стосунків, адже вони підсилюють вашу близькість. Коли це зникає, відповідно слабшає і ваш емоційний зв'язок.

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