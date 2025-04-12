Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Поведінка партнера раптово змінилась — що це може означати arrow

Поведінка партнера раптово змінилась — що це може означати

12 квітня 2025 06:36
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Як зрозуміти, що у ваших стосунках немає майбутнього — перші ознаки
Хлопець та дівчина посварилися. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Зазвичай стосунки не закінчуються в одну мить. Є багато чинників, які спричиняють руйнування ваших відносин, і спершу їх не так просто помітити.

Американський психолог Марк Треверс у Forbes пояснив, які зміни в стосунках свідчать про їх швидкий кінець. 

Реклама
Читайте також:

Як зрозуміти, що стосунки скоро закінчаться

Ваш партнер не "перша людина", якій ви все розповідаєте

Коли люди віддаляються один від одного, вони вже не поспішають ділитися емоціями та багато говорити про щось. У таких випадках ви шукаєте підтримки та емоційного зв'язку з друзями чи родичами. 

Як зрозуміти, що стосунки скоро закінчаться
Посварена пара. Фото: freepik

Дослідження за 2021 рік, які були опубліковані у Sage Journal показали, що спілкування у стосунках — це відображення задоволеності ними. Звідси можна зробити висновки, що щасливі пари багато спілкуються не через те, бо вони так мусять, а тому, що їх підштовхує це робити їхня близькість. 

Полегшення, коли проводите час без партнера

На думку психолога, якщо у стосунках все гаразд і партнери перебувають на відстані, вони починають сумувати. Однак, коли стосунки на межі розриву, то ви почуваєтесь краще, коли проводите час окремо від своєї половинки. 

"Якщо ви почуваєте себе краще без коханої людини, ніж з нею, то це говорить про те, що ваші стосунки перебувають на краю прірви і їх потрібно завершувати", — сказав Марк Треверс. 

Які зміни в стосунках говорять про їх кінець
Байдужа одне до одного пара. Фото: freepik

Він не змушує вас сміятися

Психолог пояснив, що як тільки пара починає зустрічатися, то жарти — чудовий підсилювач цих стосунків. Проте, якщо ви вже тривалий час разом і гумор починається сприйматись негативно — це свідчить про глибокі проблеми.

За словами Треверса, сміх і гумор є дуже важливими для стосунків, адже вони підсилюють вашу близькість. Коли це зникає, відповідно слабшає і ваш емоційний зв'язок.  

Раніше ми писали, які ознаки допоможуть зрозуміти, що з вами не той партнер

Також ми повідомляли, як за стилем та кольором одягу зрозуміти, чи ви у щасливих стосунках

психологія цікаві факти стосунки психологія стосунків жіноча психологія чоловіча психологія
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:57 Солдат РФ живе на фронті 8-10 годин — розповідь найманців з Китаю

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

06:30 ЄС повертає мита для України — Гетманцев озвучив ризики

06:30 ВЛК під час відстрочки — чи має право ТЦК на мобілізацію

06:25 З мокрим снігом — яка погода буде в Україні сьогодні

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

06:24 У ВООЗ вперше прокоментували вихід США

06:19 Шанс прориву в угоді про копалини мінімальний — яка причина

06:10 Різні види пенсій — хто з українців отримає більші виплати

06:01 Безпечні онлайн-покупки — що варто знати клієнтам Ощадбанку

05:45 До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

06:57 Солдат РФ живе на фронті 8-10 годин — розповідь найманців з Китаю

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

06:30 ЄС повертає мита для України — Гетманцев озвучив ризики

06:30 ВЛК під час відстрочки — чи має право ТЦК на мобілізацію

06:25 З мокрим снігом — яка погода буде в Україні сьогодні

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

06:24 У ВООЗ вперше прокоментували вихід США

06:19 Шанс прориву в угоді про копалини мінімальний — яка причина

06:10 Різні види пенсій — хто з українців отримає більші виплати

06:01 Безпечні онлайн-покупки — що варто знати клієнтам Ощадбанку

05:45 До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

8 квітня

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

7 квітня

22:33 Яка має бути зарплата у мера Одеси — думки городян

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

4 квітня

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

18:33 Повноваження Труханова закінчуються — чи чекати на вибори в Одесі

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро