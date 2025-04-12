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Поведение партнера внезапно изменилось — что это может означать

12 апреля 2025 06:36
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Как понять, что в ваших отношениях нет будущего — первые признаки
Парень и девушка поссорились. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Обычно отношения не заканчиваются в один миг. Есть много факторов, которые вызывают разрушение ваших отношений, и сначала их не так просто заметить.

Американский психолог Марк Треверс в Forbes объяснил, какие изменения в отношениях свидетельствуют об их скором конце.

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Ваш партнер не "первый человек", которому вы все рассказываете

Когда люди отдаляются друг от друга, они уже не спешат делиться эмоциями и много говорить о чем-то. В таких случаях вы ищете поддержки и эмоциональной связи с друзьями или родственниками.

Як зрозуміти, що стосунки скоро закінчаться
Поссорившаяся пара. Фото: freepik

Исследования за 2021 год, которые были опубликованы в Sage Journal показали, что общение в отношениях — это отражение удовлетворенности ими. Отсюда можно сделать выводы, что счастливые пары много общаются не потому, что они так должны, а потому, что их подталкивает это делать их близость.

Облегчение, когда проводите время без партнера

По мнению психолога, если в отношениях все в порядке и партнеры находятся на расстоянии, они начинают скучать. Однако, когда отношения на грани разрыва, то вы чувствуете себя лучше, когда проводите время отдельно от своей половинки.

"Если вы чувствуете себя лучше без любимого человека, чем с ним, то это говорит о том, что ваши отношения находятся на краю пропасти и их нужно завершать", — сказал Марк Треверс.

Які зміни в стосунках говорять про їх кінець
Безразличная друг к другу пара. Фото: freepik

Он не заставляет вас смеяться

Психолог объяснил, что как только пара начинает встречаться, то шутки — отличный усилитель этих отношений. Однако, если вы уже длительное время вместе и юмор начинает восприниматься негативно — это свидетельствует о глубоких проблемах.

По словам Треверса, смех и юмор очень важны для отношений, ведь они усиливают вашу близость. Когда это исчезает, соответственно ослабевает и ваша эмоциональная связь.

Ранее мы писали, какие признаки помогут понять, что с вами не тот партнер.

Также мы сообщали, как по стилю и цвету одежды понять, в счастливых ли вы в счастливых отношениях.

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07:01 Перевыпуск карт ПриватБанка — какой сюрприз может ожидать

06:57 Солдат РФ живет на фронте 8-10 часов — рассказ наемников из Китая

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

06:30 ЕС возвращает пошлины для Украины — Гетманцев озвучил риски

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