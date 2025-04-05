Як розпізнати, що ви в щасливих стосунках — подивіться на колір свого одягу

Одяг як підказка — неочевидна ознака щасливих стосунків
Жінки майже завжди змінюються, коли починають стосунки з хорошим партнером, якого сильно кохають. Про це свідчить їхній зовнішній вигляд, емоційний стан та навіть макіяж з одягом.
Новини.LIVE розповість про "теорію рожевого кольору" та щасливі стосунки.
Про що свідчить бажання носити рожевий одяг
@nadiaa.ilchuk
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Безліч дівчат та психологів по всьому світу розповідають, якщо ви перебуваєте у спокійних та безпечних стосунках, починаєте любити рожевий колір. Уявімо, що ви ніколи не носили рожевий одяг і тут з якогось дива купили собі рожеву футболку, яка вам шалено подобається.
За даними психологів, саме цей момент — це момент зцілення і ви не боїтеся бути занадто стереотипною чи занадто жіночною і відчуваєте повний комфорт та безпеку.
Це саме стосується і макіяжу. В такому випадку у вас побільшає рожевих відтінків, які можна буде помітити у вас на очах та вустах.
Як відомо, рожевий — це потужний і водночас ніжний колір, який часто викликає думки про пристрасть, любов і молодість. Одне з найпоширеніших символічних значень рожевого — любов і романтика. Вважається, що він має заспокійливий ефект. Цей колір часто асоціюють з добротою, емпатією та лагідністю у жінках. Крім того, він уособлює невинність та грайливість.
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