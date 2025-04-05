Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Одежда как подсказка — неочевидный признак счастливых отношений arrow

Одежда как подсказка — неочевидный признак счастливых отношений

5 апреля 2025 07:25
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Как распознать, что вы в счастливых отношениях — посмотрите на цвет своей одежды
Красивая девушка в розовой рубашке. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Женщины почти всегда меняются, когда начинают отношения с хорошим партнером, которого сильно любят. Об этом свидетельствует их внешний вид, эмоциональное состояние и даже макияж с одеждой.

Новини.LIVE расскажет о "теории розового цвета" и счастливых отношениях.

Реклама
Читайте также:

О чем свидетельствует желание носить розовую одежду

Множество девушек и психологов по всему миру рассказывают, если вы находитесь в спокойных и безопасных отношениях, начинаете любить розовый цвет. Представим, что вы никогда не носили розовую одежду и тут по какой-то причине купили себе розовую футболку, которая вам безумно нравится.

По данным психологов, именно этот момент — это момент исцеления и вы не боитесь быть слишком стереотипной или слишком женственной и чувствуете полный комфорт и безопасность.

Про що свідчить бажання носити рожевий колір
Счастливая женщина в розовой рубашке. Фото: freepik

Это же касается и макияжа. В таком случае у вас станет больше розовых оттенков, которые можно будет заметить у вас на глазах и устах.

Как известно, розовый — это мощный и одновременно нежный цвет, который часто вызывает мысли о страсти, любви и молодости. Одно из самых распространенных символических значений розового — любовь и романтика. Считается, что он обладает успокаивающим эффектом. Этот цвет часто ассоциируют с добротой, эмпатией и мягкостью в женщинах. Кроме того, он олицетворяет невинность и игривость.

Ранее мы писали, как чаще всего мужчины называют своих любимых.

Также мы сообщали как проверить психологическую совместимость в паре.

психология интересные факты цвет отношения психология отношений
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:29 Отсрочка в апреле 2025 — кто может подать заявку в Резерв+

08:17 В Кривом Роге завершили аварийные работы после атак — последствия

07:51 Макрон может представлять Европу на переговорах с РФ, — СМИ

07:30 Брак через Дію — для военных заработает уникальная функция

07:23 В Кривом Роге увеличилось количество раненых от атаки БпЛА

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

07:15 Тарифы на газ в 2025 — сколько будут платить украинцы в мае

07:01 ПриватБанк компенсирует за переводы до 2,5 тыс. грн — детали

06:58 Как остановить отток мужчин за границу после войны

06:30 Кукуруза еще в тренде — сколько сейчас стоит тонна агрокультуры

06:30 Обновление данных в 2025 году — в ТЦК или онлайн

08:29 Отсрочка в апреле 2025 — кто может подать заявку в Резерв+

08:17 В Кривом Роге завершили аварийные работы после атак — последствия

07:51 Макрон может представлять Европу на переговорах с РФ, — СМИ

07:30 Брак через Дію — для военных заработает уникальная функция

07:23 В Кривом Роге увеличилось количество раненых от атаки БпЛА

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

07:15 Тарифы на газ в 2025 — сколько будут платить украинцы в мае

07:01 ПриватБанк компенсирует за переводы до 2,5 тыс. грн — детали

06:58 Как остановить отток мужчин за границу после войны

06:30 Кукуруза еще в тренде — сколько сейчас стоит тонна агрокультуры

06:30 Обновление данных в 2025 году — в ТЦК или онлайн

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

18:33 Полномочия Труханова заканчиваются — ждать ли выборов в Одессе

07:01 НАТО исполняется 76 лет — когда и зачем создали Альянс

06:34 Сигареты от 120 грн — одесситы о повышении цен на табак

3 апреля

22:33 Санкции США против РФ, и почему Трамп часто упоминает Одессу

2 апреля

22:33 Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют

1 апреля

22:33 Юмор в Одессе во время войны — как изменились традиции и память

06:33 Как изменила война юмористические традиции Одессы — Борис Барский

29 марта

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

3 апреля 2025

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

22 марта 2025

Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

28 марта 2025

В Киевстаре появился новый бюджетный тариф — кому он подойдет

26 марта 2025

Самый модный цвет волос весны-2025 — даже звучит очаровательно

2 апреля 2025

Завещание не гарантирует наследство — кто потеряет имущество