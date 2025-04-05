Как распознать, что вы в счастливых отношениях — посмотрите на цвет своей одежды

Красивая девушка в розовой рубашке. Фото: freepik

Женщины почти всегда меняются, когда начинают отношения с хорошим партнером, которого сильно любят. Об этом свидетельствует их внешний вид, эмоциональное состояние и даже макияж с одеждой.

Новини.LIVE расскажет о "теории розового цвета" и счастливых отношениях.

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Множество девушек и психологов по всему миру рассказывают, если вы находитесь в спокойных и безопасных отношениях, начинаете любить розовый цвет. Представим, что вы никогда не носили розовую одежду и тут по какой-то причине купили себе розовую футболку, которая вам безумно нравится.

По данным психологов, именно этот момент — это момент исцеления и вы не боитесь быть слишком стереотипной или слишком женственной и чувствуете полный комфорт и безопасность.

Счастливая женщина в розовой рубашке. Фото: freepik

Это же касается и макияжа. В таком случае у вас станет больше розовых оттенков, которые можно будет заметить у вас на глазах и устах.

Как известно, розовый — это мощный и одновременно нежный цвет, который часто вызывает мысли о страсти, любви и молодости. Одно из самых распространенных символических значений розового — любовь и романтика. Считается, что он обладает успокаивающим эффектом. Этот цвет часто ассоциируют с добротой, эмпатией и мягкостью в женщинах. Кроме того, он олицетворяет невинность и игривость.

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