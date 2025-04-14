Щасливі пари знають, хто має миритися першим — що каже про це психолог

Хлопець та дівчина сваряться. Фото: freepik

Не буває ідеальних стосунків без жодних сварок та розбіжностей. Це абсолютно нормально, адже таким чином ми можемо більше дізнатися про свого партнера. Головне, спокійно поговорити та зробити перший крок для примирення.

Новини.LIVE розповість, хто першим має миритися після сварки.

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Психологи наголошують, що відповідь на це питання дуже очевидна — це повинен робити чоловік. За їхніми словами, він як голова сім'ї несе відповідальність за все, що відбувається в домі, зокрема, і за емоційну атмосферу. Для зрілого чоловіка щастя всіх членів сім'ї — головна задача.

Пара свариться. Фото: freepik

Існує навіть теорія про зв'язок жіночих сліз і чоловічого успіху. Нібито ображена жінка впливає на енергетику чоловіка таким чином, що удача відвертається від нього. Можливо, це так, але справа не в енергії, а в тому, якщо жінка почувається нещасною, значить, чоловік слабкий. Він не може впоратися навіть з дуже легкою задачею — оточити свою дівчину турботою та любов'ю. Це означає, що й все інше у нього, ймовірно, не вийде.

Тому щаслива дружина приносить чоловіку везіння та успіх, а мудрий чоловік знає, що у сварці важливіше бути розумнішим, ніж правим. Він завжди першим прийде миритися, адже він сильніший і зробить все для щастя своєї жінки. Такий підхід наповнює стосунки гармонією і притягує успіх.

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