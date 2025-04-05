Що не варто казати чоловікові — фрази, що руйнують шлюб

Жінка кричить на чоловіка. Фото: freepik

Стосунки в парі — ніби кришталева куля, з якою потрібно обережно поводитися, приділяти увагу та оберігати, аби вона не розбилась. Однак деколи людям важко себе контролювати і вони можуть завдати сильного болю, сказавши образливі слова. Через такі необдумані випадковості люди можуть зруйнувати все, що будували роками.

Новини.LIVE розповість, які фрази ніколи не можна казати жінкам, аби зберегти свій шлюб.

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Аби зберегти свій шлюб та теплі стосунки в ньому, жінка варто уникати низки фраз до своїх чоловіків. Серед них, зокрема:

претензії, які починаються зі слова "знову" ("Знову їв у кімнаті");

приниження походження людини ("Дурень, видно, що ріс без батька);

приниження фізичної форми людини ("Ти нікому крім мене не потрібен");

порівняння з кимось іншим ("А мій колишній вмів готувати");

фрази, які наголошують, що ви жалкуєте, що вийшли за цю людину заміж ("Навіщо я взагалі йшла за тебе заміж");

сумнів в авторитеті чоловіка ("Мої подруги казали, що готель в якому вони відпочивали кращий, ніж той, який пропонуєш ти");

нав’язування власних цінностей ("Іди в цих штанах, які я для тебе попрасувала").

Жінка ображає чоловіка. Фото: freepik

Причин, які можуть образити вашого партнера та зруйнувати ваш емоційний зв'язок, безліч, однак варто контролювати себе. Психологи наголосили, що такі образи викликають почуття провини у вашого партнера, підривають почуття власної гідності та змушують його почуватися невдахою.

Як замінити ці фрази

Навіть під час суперечок не варто давати владу емоціям та ображати свою половинку. Замість звинувачень краще спокійно висловіть свої почуття та бажання:

"Мені було б дуже приємно, якщо ти б допоміг мені з миттям посуду";

"Мені важливо, щоб ти мене вислухав і зрозумів, що я маю на увазі";

"Коли ти (конкретна ситуація), я відчуваю себе не почутою і самотньою".

Крім того, слід зосередитись на своїх почуттях та описати їх своєму партнеру. Експерти радять поставити себе на місце чоловіка, коли ви говорите йому образливі речі. Це допоможе вам контролювати свої слова. Також будьте конкретними і якомога детальніше поясність своїй половинці, що ви хочете або що вам потрібно.

Жінка скандалить з чоловіком. Фото: freepik

Міцні стосунки завжди будуються на повазі, підтримці та взаєморозумінні. Подібні звинувачення та скандали не лише можуть стати кінцем вашого шлюбу, а й сильно образити партнера та навіть завдати йому психологічної шкоди. Тому обережно добирайте слова і ваші стосунки будуть щасливішими.

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