Что не стоит говорить мужу — фразы, которые разрушают брак

Женщина кричит на мужчину. Фото: freepik

Отношения в паре — будто хрустальный шар, с которым нужно осторожно обращаться, уделять внимание и оберегать, чтобы он не разбился. Однако порой людям трудно себя контролировать и они могут нанести сильную боль, сказав обидные слова. Из-за таких необдуманных случайностей люди могут разрушить все, что строили годами.

Новини.LIVE расскажет, какие фразы никогда нельзя говорить женщинам, чтобы сохранить свой брак.

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Чтобы сохранить свой брак и теплые отношения в нем, женщине стоит избегать ряда фраз к своим мужчинам. Среди них, в частности:

претензии, которые начинаются со слова "снова" ("Снова ел в комнате");

унижение происхождения человека ("Дурак, видно, что рос без отца);

унижение физической формы человека ("Ты никому кроме меня не нужен");

сравнение с кем-то другим ("А мой бывший умел готовить");

фразы, которые подчеркивают, что вы сожалеете, что вышли за этого человека замуж ("Зачем я вообще шла за тебя замуж");

сомнение в авторитете мужчины ("Мои подруги говорили, что отель в котором они отдыхали лучше, чем тот, который предлагаешь ты");

навязывание собственных ценностей ("Иди в этих штанах, которые я для тебя погладила").

Женщина оскорбляет мужчину. Фото: freepik

Причин, которые могут оскорбить вашего партнера и разрушить вашу эмоциональную связь, множество, однако стоит контролировать себя. Психологи отметили, что такие оскорбления вызывают чувство вины у вашего партнера, подрывают чувство собственного достоинства и заставляют его чувствовать себя неудачником.

Как заменить эти фразы

Даже во время споров не стоит давать власть эмоциям и оскорблять свою половинку. Вместо обвинений лучше спокойно выскажите свои чувства и желания:

"Мне было бы очень приятно, если ты бы помог мне с мытьем посуды";

"Мне важно, чтобы ты меня выслушал и понял, что я имею в виду";

"Когда ты (конкретная ситуация), я чувствую себя не услышанной и одинокой".

Кроме того, следует сосредоточиться на своих чувствах и описать их своему партнеру. Эксперты советуют поставить себя на место мужчины, когда вы говорите ему обидные вещи. Это поможет вам контролировать свои слова. Также будьте конкретными и как можно подробнее объясните своей половинке, что вы хотите или что вам нужно.

Женщина скандалит с мужчиной. Фото: freepik

Крепкие отношения всегда строятся на уважении, поддержке и взаимопонимании. Подобные обвинения и скандалы не только могут стать концом вашего брака, но и сильно обидеть партнера и даже нанести ему психологический вред. Поэтому осторожно подбирайте слова и ваши отношения будут счастливее.

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