Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Фразы, которые убивают уважение в паре — не допускайте этого arrow

Фразы, которые убивают уважение в паре — не допускайте этого

5 апреля 2025 11:45
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Что не стоит говорить мужу — фразы, которые разрушают брак
Женщина кричит на мужчину. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Отношения в паре — будто хрустальный шар, с которым нужно осторожно обращаться, уделять внимание и оберегать, чтобы он не разбился. Однако порой людям трудно себя контролировать и они могут нанести сильную боль, сказав обидные слова. Из-за таких необдуманных случайностей люди могут разрушить все, что строили годами.

Новини.LIVE расскажет, какие фразы никогда нельзя говорить женщинам, чтобы сохранить свой брак.

Реклама
Читайте также:

Какие фразы разрушат ваш брак

Чтобы сохранить свой брак и теплые отношения в нем, женщине стоит избегать ряда фраз к своим мужчинам. Среди них, в частности:

  • претензии, которые начинаются со слова "снова" ("Снова ел в комнате");
  • унижение происхождения человека ("Дурак, видно, что рос без отца);
  • унижение физической формы человека ("Ты никому кроме меня не нужен");
  • сравнение с кем-то другим ("А мой бывший умел готовить");
  • фразы, которые подчеркивают, что вы сожалеете, что вышли за этого человека замуж ("Зачем я вообще шла за тебя замуж");
  • сомнение в авторитете мужчины ("Мои подруги говорили, что отель в котором они отдыхали лучше, чем тот, который предлагаешь ты");
  • навязывание собственных ценностей ("Иди в этих штанах, которые я для тебя погладила").
Які фрази зруйнують ваш шлюб
Женщина оскорбляет мужчину. Фото: freepik

Причин, которые могут оскорбить вашего партнера и разрушить вашу эмоциональную связь, множество, однако стоит контролировать себя. Психологи отметили, что такие оскорбления вызывают чувство вины у вашего партнера, подрывают чувство собственного достоинства и заставляют его чувствовать себя неудачником.

Как заменить эти фразы

Даже во время споров не стоит давать власть эмоциям и оскорблять свою половинку. Вместо обвинений лучше спокойно выскажите свои чувства и желания:

  • "Мне было бы очень приятно, если ты бы помог мне с мытьем посуды";
  • "Мне важно, чтобы ты меня выслушал и понял, что я имею в виду";
  • "Когда ты (конкретная ситуация), я чувствую себя не услышанной и одинокой".

Кроме того, следует сосредоточиться на своих чувствах и описать их своему партнеру. Эксперты советуют поставить себя на место мужчины, когда вы говорите ему обидные вещи. Это поможет вам контролировать свои слова. Также будьте конкретными и как можно подробнее объясните своей половинке, что вы хотите или что вам нужно.

Які фрази ніколи не можна говорити в шлюбі
Женщина скандалит с мужчиной. Фото: freepik

Крепкие отношения всегда строятся на уважении, поддержке и взаимопонимании. Подобные обвинения и скандалы не только могут стать концом вашего брака, но и сильно обидеть партнера и даже нанести ему психологический вред. Поэтому осторожно подбирайте слова и ваши отношения будут счастливее.

Ранее мы писали, почему мужчины бросают своих женщин.

Также мы сообщали, какие фразы хочет услышать от своей женщины каждый мужчина.

скандал брак психология как построить счастливые отношения психология отношений
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:21 В Одессе повредили авто зоозащитницы Яны Титаренко — подробности

13:19 У Трампа случайно разослали украинцам депорт-письма с угрозами

13:18 Как защититься от укусов клещей — гарантированные советы

13:05 Тренера сборной Украины обвинили в "коррупции" — детали

12:50 Альтернатива Диснейленду — где развлечься в Европе в 2025 году

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

12:46 Несколько улиц в Одессе остались без воды — почему

12:29 На Земле ожидается магнитная буря — какой силы и как готовиться

12:25 Личные данные одесских журналистов слили сепаратистам — детали

12:12 Главы штабов ЕС встретились с Зеленским, Сырским и Умеровым

11:55 На Одесчине объявили высокий уровень опасности — почему

13:21 В Одессе повредили авто зоозащитницы Яны Титаренко — подробности

13:19 У Трампа случайно разослали украинцам депорт-письма с угрозами

13:18 Как защититься от укусов клещей — гарантированные советы

13:05 Тренера сборной Украины обвинили в "коррупции" — детали

12:50 Альтернатива Диснейленду — где развлечься в Европе в 2025 году

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

12:46 Несколько улиц в Одессе остались без воды — почему

12:29 На Земле ожидается магнитная буря — какой силы и как готовиться

12:25 Личные данные одесских журналистов слили сепаратистам — детали

12:12 Главы штабов ЕС встретились с Зеленским, Сырским и Умеровым

11:55 На Одесчине объявили высокий уровень опасности — почему

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

18:33 Полномочия Труханова заканчиваются — ждать ли выборов в Одессе

07:01 НАТО исполняется 76 лет — когда и зачем создали Альянс

06:34 Сигареты от 120 грн — одесситы о повышении цен на табак

3 апреля

22:33 Санкции США против РФ, и почему Трамп часто упоминает Одессу

2 апреля

22:33 Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют

1 апреля

22:33 Юмор в Одессе во время войны — как изменились традиции и память

06:33 Как изменила война юмористические традиции Одессы — Борис Барский

29 марта

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

22 марта 2025

Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

28 марта 2025

В Киевстаре появился новый бюджетный тариф — кому он подойдет

26 марта 2025

Самый модный цвет волос весны-2025 — даже звучит очаровательно

2 апреля 2025

Завещание не гарантирует наследство — кто потеряет имущество