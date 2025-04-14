Счастливые пары знают, кто должен мириться первым — что говорит об этом психолог

Парень и девушка ссорятся. Фото: freepik

Не бывает идеальных отношений без ссор и разногласий. Это абсолютно нормально, ведь таким образом мы можем больше узнать о своем партнере. Главное, спокойно поговорить и сделать первый шаг для примирения.

Новини.LIVE расскажет, кто первым должен мириться после ссоры.

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Психологи подчеркивают, что ответ на этот вопрос очень очевиден — это должен делать мужчина. По их словам, он как глава семьи несет ответственность за все, что происходит в доме, в том числе и за эмоциональную атмосферу. Для зрелого мужчины счастье всех членов семьи — главная задача.

Пара ссорится. Фото: freepik

Существует даже теория о связи женских слез и мужского успеха. Якобы обиженная женщина влияет на энергетику мужчины таким образом, что удача отворачивается от него. Возможно, это так, но дело не в энергии, а в том, если женщина чувствует себя несчастной, значит мужчина слаб. Он не может справиться даже с очень легкой задачей — окружить свою девушку заботой и любовью. Это значит, что и все остальное у него, вероятно, не получится.

Поэтому счастливая жена приносит мужу везение и успех, а мудрый мужчина знает, что в ссоре важнее быть умнее, чем правым. Он всегда первым придет мириться, ведь он сильнее и сделает все для счастья своей женщины. Такой подход наполняет отношения гармонией и притягивает успех.

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