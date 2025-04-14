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Кто первым должен идти на примирение в паре — мнение психолога

14 апреля 2025 10:36
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Счастливые пары знают, кто должен мириться первым — что говорит об этом психолог
Парень и девушка ссорятся. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Не бывает идеальных отношений без ссор и разногласий. Это абсолютно нормально, ведь таким образом мы можем больше узнать о своем партнере. Главное, спокойно поговорить и сделать первый шаг для примирения.

Новини.LIVE расскажет, кто первым должен мириться после ссоры.

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Кто первый должен мириться в паре

Психологи подчеркивают, что ответ на этот вопрос очень очевиден — это должен делать мужчина. По их словам, он как глава семьи несет ответственность за все, что происходит в доме, в том числе и за эмоциональную атмосферу. Для зрелого мужчины счастье всех членов семьи — главная задача.

Хто перший повинен миритися в парі
Пара ссорится. Фото: freepik

Существует даже теория о связи женских слез и мужского успеха. Якобы обиженная женщина влияет на энергетику мужчины таким образом, что удача отворачивается от него. Возможно, это так, но дело не в энергии, а в том, если женщина чувствует себя несчастной, значит мужчина слаб. Он не может справиться даже с очень легкой задачей — окружить свою девушку заботой и любовью. Это значит, что и все остальное у него, вероятно, не получится.

Поэтому счастливая жена приносит мужу везение и успех, а мудрый мужчина знает, что в ссоре важнее быть умнее, чем правым. Он всегда первым придет мириться, ведь он сильнее и сделает все для счастья своей женщины. Такой подход наполняет отношения гармонией и притягивает успех.

Ранее мы писали, какие фразы убивают уважение в паре.

Также мы сообщали, почему мужчины бросают своих женщин.

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10:49 Постоянно включенный компьютер — почему это большая ошибка

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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10:39 Очереди на границе Украины — на семи КПП заметили скопление авто

10:32 Украинец Середа завоевал первую медаль сезона в Кубке мира

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