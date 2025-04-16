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Стоит посмотреть каждой — лучший сериал про абьюзера

16 апреля 2025 19:19
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Сериал "Манипуляции" — лучшая лента об абьюзивных отношениях
Девушка в кино ест попкорн. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Абьюзивные отношения всегда болезненны для партнера. Этого горького опыта можно избежать, если понимать, как действует обидчик. К счастью, сейчас есть много материалов по этому поводу и узнать о главных красных флажках в партнере не трудно. Понять, как абьюзер манипулирует жертвой можно и из фильмов и сериалов. Один из таких — "Манипуляции".

Сайт Новини.LIVE рассказывает о сериале "Манипуляции" и объясняет, почему его стоит посмотреть каждой женщине.

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Лучший сериал об абьюзивных отношениях

Французский мини-сериал "Манипуляции" стоит посмотреть каждой. В ленте показано, как, на первый взгляд, идеальные и сказочные отношения постепенно превращаются в кошмар.

Сериал рассказывает историю бизнес-леди Мод. Женщина — успешная предпринимательница и мать, любит общаться с друзьями и радоваться жизни. Однако все меняется после встречи с Матиасом. Затуманенная счастливой любовью женщина не успевает понять, как попала в сети профессионального манипулятора. Да и разве возможно думать об этом, когда он так заботится и любит тебя?

Який фільм про аб'юзера подивитись
Девушка смотрит фильм. Фото: Pexels

В сериале в деталях показаны действия и приемы абьюзеров. Посмотрев его женщина может понять, как начинаются токсичные отношения, а также больше узнать о манипуляциях. В сериале хорошо просматривается пропасть между настоящей любовью и абьюзивными отношениями, когда мужчина стремится контролировать и менять в жизни партнерши все — от круга общения до вкусов в одежде.

Напомним, ранее мы писали о том, как женщинам в начале отношений понять, что они имеют дело с абьюзером. Несколько сигналов расскажут вам об этом.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы женщины смотрят тайком от мужчин. Эти ленты насколько сентиментальны, что сдержать слезы невозможно.

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19:52 В МИД высказались об угрозе обстрелов Украины на Пасху

19:51 Зеленский обсудил с лидером Финляндии ситуацию на фронте

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

19:38 Неижпапа рассказал когда Украина снова поразит Керченский мост

19:35 Выгоняют на улицы — нардеп жалуется на жизнь ВПЛ в Киеве

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