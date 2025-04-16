Найпідступнійший чоловічий прийом — як його розпізнати

Сварка між парою. Фото: Pexels

Зрозуміти, що у стосунках з'явилась тріщина, не важко. Є очевидна ознака, яка точно вкаже на це, головне — вчасно помітити її. Йдеться про найтоксичніший прийом чоловіка. Якщо ваш партнер використовує його, потрібно якнайшвидше розірвати відносини.

Новини.LIVE розповідають про те, яка чоловіча хитрість є найбільш шкідливою для пар.

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Найхитріший прийом чоловіка у стосунках

Стосунки не можуть бути міцними та щасливими, якщо чоловік звинувачує жінку у відповідь на її скарги, наприклад, коли вона говорить про погане ставлення до себе. Тобто при будь-яких ознаках незадоволення партнер не шукає шлях розв'язання проблеми, а звинувачує у всьому жінку.

Саме такий чоловічий прийом є найбільш шкідливим для пар, адже звинувачення — це спосіб перекласти власну відповідальність. Зрештою це призводить до того, що чоловік уникає розв'язання реальних проблем, а жінка починає сумніватись у своїх почуттях. Вона боїться говорити про незадоволення, аби не спровокувати новий скандал.

Чоловік та жінка у поганих стосунках. Фото: Pexels

Є кілька фраз, які зазвичай говорять чоловіки, що використовують у стосунках такий токсичний прийом:

"Завжди ти чимось незадоволена".

"Тобі постійно щось не подобається".

"Перестань мене пилити, це закінчиться для нас погано".

Токсичну модель поведінки важливо розпізнати. Головна умова здорових стосунків — це можливість обговорювати будь-які проблеми без обвинувачень. Якщо чоловік цього нібито не розуміє, від нього потрібно йти якомога швидше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як створити здорові та гармонійні стосунки. Для цього є кілька звичок, яких парам варто постійно дотримуватися.

Також ми пояснювали, хто першим має йти на примирення після суперечки. Один із партнерів несе за це пряму відповідальність.