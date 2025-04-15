Звички, що мають усі щасливі парі — які повинні бути здорові відносини

Щасливі хлопець та дівчина. Фото: freepik

Аби отримати щасливі, здорові та гармонійні стосунки, обом партнерам потрібно докладати для цього зусиль. Окрім регулярних розмов, є кілька звичок, яких обов'язково потрібно дотримуватися, аби відносини були щасливими.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Разом лягають спати

Коли партнери в один час лягають спати, це створює відчуття єдності та спільного ритму. Крім того, їхні біоритми синхронізуються, а це дуже зміцнює емоційний зв'язок у парі.

Пара разом спить. Фото: freepik

Тримаються за руки під час прогулянок

Такі жести символізують єдність та підтримку. Ба більше, такий фізичний контакт зміцнює відчуття безпеки у стосунках.

Часто торкаються одне одного

Поцілунки, обійми чи просто легкі дотики спричиняють вивільненню гормону окситоцин. Він відповідає за почуття прив’язаності та емоційного тепла.

Кожного дня говорять "Я тебе кохаю"

Говорячи цю фразу, партнери нагадують одне одному про свої почуття. Крім того, регулярне повторення закріпляє емоції та створює атмосферу тепла.

Подружжя обіймається. Фото: freepik

Спілкуються протягом дня

Діалоги у соціальних мережах, короткі дзвінки на роботі — це не про контроль, а прояв турботи. На перший погляд, це дрібниці, але вони допомагають відчувати близькість навіть на відстані.

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