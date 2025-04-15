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Звички щасливих пар — саме такі відносини і мають бути

15 квітня 2025 06:33
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Звички, що мають усі щасливі парі — які повинні бути здорові відносини
Щасливі хлопець та дівчина. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Аби отримати щасливі, здорові та гармонійні стосунки, обом партнерам потрібно докладати для цього зусиль. Окрім регулярних розмов, є кілька звичок, яких обов'язково потрібно дотримуватися, аби відносини були щасливими. 

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Які звички мають щасливі пари

Разом лягають спати

Коли партнери в один час лягають спати, це створює відчуття єдності та спільного ритму. Крім того, їхні біоритми синхронізуються, а це дуже зміцнює емоційний зв'язок у парі.

Які звички мають щасливі пари
Пара разом спить. Фото: freepik

Тримаються за руки під час прогулянок

Такі жести символізують єдність та підтримку. Ба більше, такий фізичний контакт зміцнює відчуття безпеки у стосунках. 

Часто торкаються одне одного

Поцілунки, обійми чи просто легкі дотики спричиняють вивільненню гормону окситоцин. Він відповідає за почуття прив’язаності та емоційного тепла.

Кожного дня говорять "Я тебе кохаю"

Говорячи цю фразу, партнери нагадують одне одному про свої почуття. Крім того, регулярне повторення закріпляє емоції та створює атмосферу тепла.

Що робити парам для щасливих стосунків
Подружжя обіймається. Фото: freepik

Спілкуються протягом дня

Діалоги у соціальних мережах, короткі дзвінки на роботі — це не про контроль, а прояв турботи. На перший погляд, це дрібниці, але вони допомагають відчувати близькість навіть на відстані. 

Раніше ми писали, як зберегти здорові та щасливі стосунки у шлюбі

Також ми повідомляли, за якою легкою дрібницею можна зрозуміти, чи кохає ваш партнер. 

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06:30 Інвалідність дружини-іноземки — чи оформить ТЦК відстрочку

06:27 Понад 10 тисяч осіб стали кандидатами в ЗСУ через рекрутинг

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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06:21 Ментальне здоров'я як запорука щасливого працівника

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