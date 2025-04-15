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Привычки счастливых пар — именно такие отношения и должны быть

15 апреля 2025 06:33
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Привычки, которые имеют все счастливые пары — какими должны быть здоровые отношения
Счастливые парень и девушка. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Чтобы получить счастливые, здоровые и гармоничные отношения, обоим партнерам нужно прилагать для этого усилия. Кроме регулярных разговоров, есть несколько привычек, которых обязательно нужно придерживаться, чтобы отношения были счастливыми.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Какие привычки имеют счастливые пары

Вместе ложатся спать

Когда партнеры в одно время ложатся спать, это создает ощущение единства и общего ритма. Кроме того, их биоритмы синхронизируются, а это очень укрепляет эмоциональную связь в паре.

Які звички мають щасливі пари
Пара вместе спит. Фото: freepik

Держатся за руки во время прогулок

Такие жесты символизируют единство и поддержку. Более того, такой физический контакт укрепляет чувство безопасности в отношениях.

Часто касаются друг друга

Поцелуи, объятия или просто легкие прикосновения вызывают высвобождение гормона окситоцин. Он отвечает за чувство привязанности и эмоционального тепла.

Каждый день говорят "Я тебя люблю"

Говоря эту фразу, партнеры напоминают друг другу о своих чувствах. Кроме того, регулярное повторение закрепляет эмоции и создает атмосферу тепла.

Що робити парам для щасливих стосунків
Супруги обнимаются. Фото: freepik

Общаются в течение дня

Диалоги в социальных сетях, короткие звонки на работе — это не о контроле, а проявление заботы. На первый взгляд, это мелочи, но они помогают чувствовать близость даже на расстоянии.

Ранее мы писали, как сохранить здоровые и счастливые отношения в браке.

Также мы сообщали, по какой легкой мелочи можно понять, любит ли ваш партнер.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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06:10 Украинцам назвали нюансы назначения пенсии за пропавших без вести

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