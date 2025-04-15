Привычки, которые имеют все счастливые пары — какими должны быть здоровые отношения

Счастливые парень и девушка. Фото: freepik

Чтобы получить счастливые, здоровые и гармоничные отношения, обоим партнерам нужно прилагать для этого усилия. Кроме регулярных разговоров, есть несколько привычек, которых обязательно нужно придерживаться, чтобы отношения были счастливыми.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Какие привычки имеют счастливые пары

Вместе ложатся спать

Когда партнеры в одно время ложатся спать, это создает ощущение единства и общего ритма. Кроме того, их биоритмы синхронизируются, а это очень укрепляет эмоциональную связь в паре.

Пара вместе спит. Фото: freepik

Держатся за руки во время прогулок

Такие жесты символизируют единство и поддержку. Более того, такой физический контакт укрепляет чувство безопасности в отношениях.

Часто касаются друг друга

Поцелуи, объятия или просто легкие прикосновения вызывают высвобождение гормона окситоцин. Он отвечает за чувство привязанности и эмоционального тепла.

Каждый день говорят "Я тебя люблю"

Говоря эту фразу, партнеры напоминают друг другу о своих чувствах. Кроме того, регулярное повторение закрепляет эмоции и создает атмосферу тепла.

Супруги обнимаются. Фото: freepik

Общаются в течение дня

Диалоги в социальных сетях, короткие звонки на работе — это не о контроле, а проявление заботы. На первый взгляд, это мелочи, но они помогают чувствовать близость даже на расстоянии.

Ранее мы писали, как сохранить здоровые и счастливые отношения в браке.

Также мы сообщали, по какой легкой мелочи можно понять, любит ли ваш партнер.