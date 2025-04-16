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Самый коварный мужской прием — ловушка, в которую попадают все

16 апреля 2025 07:40
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Самый коварный мужской прием — как его распознать
Ссора между парой. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Понять, что в отношениях появилась трещина не трудно. Есть очевидный признак, который точно укажет на это, главное — вовремя заметить его. Речь идет о самом токсичном приеме мужчины. Если ваш партнер использует его, нужно как можно быстрее разорвать отношения.

Новини.LIVE рассказывают о том, какая мужская хитрость является наиболее вредной для пар.

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Отношения не могут быть крепкими и счастливыми, если мужчина обвиняет женщину в ответ на ее жалобы, например, когда она говорит о плохом отношении к себе. То есть при любых признаках недовольства, партнер не ищет путь решения проблемы, а обвиняет во всем женщину.

Именно такой мужской прием является наиболее вредным для пар, ведь обвинения — это способ переложить собственную ответственность. В конце концов это приводит к тому, что мужчина избегает решения реальных проблем, а женщина начинает сомневаться в своих чувствах. Она боится говорить о недовольстве, чтобы не спровоцировать новый скандал.

Найхитріший чоловічий прийом, який псує стосунки
Мужчина и женщина в плохих отношениях. Фото: Pexels

Есть несколько фраз, которые обычно говорят мужчины, использующие в отношениях такой токсичный прием:

  • "Всегда ты чем-то недовольна".
  • "Тебе постоянно что-то не нравится".
  • "Перестань меня пилить, это закончится для нас плохо".

Токсичную модель поведения важно распознать. Главное условие здоровых отношений — это возможность обсуждать любые проблемы без обвинений. Если мужчина этого якобы не понимает, от него нужно уходить как можно скорее.

Напомним, ранее мы писали о том, как создать здоровые и гармоничные отношения. Для этого есть несколько привычек, которых парам стоит постоянно придерживаться.

Также мы объясняли, кто первым должен идти на примирение после спора. Один из партнеров несет за это прямую ответственность.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

07:03 Штрафы от ТЦК — три основных вида нарушений

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