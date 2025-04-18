Эти фильмы заменят поход к психологу — пять лучших лент

Девушка смотрит кино. Фото: Freepik

Если вы чувствуете подавленность и давно думаете о походе к психологу, посмотрите перед тем фильмы, которые помогут вам разобраться в себе. Эти ленты откроют потайные уголки вашей души, будьте к этому готовы.

Новини.LIVE рассказывают о пяти фильмах, которые заменят вам поход к психологу.

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Место встречи (2017)

Лента рассказывает об истории девяти человек, которые надеются, что их мечты исполнит незнакомец. Этот фильм точно заставит фас задуматься о своих желаниях и стремлении их воплотить в реальность.

Бедные создания (2023)

Главную героиню оживляют подобно Франкенштейну, после чего она становится новой версией себя. Этот фильм о том, что стремление к совершенству разбивается об искренность. Вам придется пофилософствовать после просмотра этого кино и подумать о человеческой природе.

Солтберн (2023)

Этот психологический триллер-драма — о поиске себя и переоценке ценностей. Вы удивитесь, как легко искаженное восприятие может изменить отражение реальности.

Лобстер (2015)

Эта лента — антиутопический взгляд на человеческие отношения. Фильм рассказывает историю любви, которая происходит в будущем, где поиск партнера является вопросом жизни и смерти.

Эксперимент (2001)

Фильм показывает, что происходит тогда, когда люди оказываются в условиях бесконтрольной силы. Способны ли миролюбивые люди за короткое время стать склонными к насилию?

Напомним, ранее мы писали о топ фильмов, в которых показаны абьюзивные отношения. Их стоит посмотреть каждой женщине.

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