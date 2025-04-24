Нові серіали з гострим сюжетом — що подивитися ввечері

Серіал "Скляний купол". Фото: Netflix

Стрімінгові майданчики майже не щотижня тішать глядачів прем'єрами, тож легко пропустити цікаві. Ці серіали обіцяють захоплюючі сюжети, несподівані повороти та незабутні враження для всіх поціновувачів гострих історій.

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Карма

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