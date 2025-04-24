Новые сериалы с острым сюжетом — что посмотреть вечером

Сериал "Стеклянный купол". Фото: Netflix

Стриминговые площадки почти не каждую неделю радуют зрителей премьерами, поэтому легко пропустить интересные. Эти сериалы обещают захватывающие сюжеты, неожиданные повороты и незабываемые впечатления для всех ценителей острых историй.

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Карма

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Рай

События разворачиваются в циклопическом подземном городе под названием "Рай", куда переселились избранные 25000 после темного пророчества. Неожиданно в городе происходит убийство президента США и теперь главный агент Службы безопасности должен найти убийцу, который скрывается среди других.

Только один взгляд

Однажды Грета получает зловещее фото, которое переворачивает ее жизнь. Теперь женщина должна узнать правду, которую давно скрывали другие, и спасти своего мужа от его темных секретов.

Стеклянный купол

В тихом городке в Швеции неожиданно исчезает девочка. За поиски пропавшей берется криминалист Лейла, которая сама когда-то стала жертвой похищения. Теперь она должна не только найти девочку, но и распутать тайны собственного прошлого.

Пульс

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Напомним, стало известно, что Киану Ривз получил роль в новом байопике. А также мы рассказывали о новом сериале Netflix с харизматичными героями и интересным сюжетом.