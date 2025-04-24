Кіану Рівз зіграє себе у байопіку про гурт Weezer — подробиці

Кіану Рівз. Фото: instagram.com/fallontonightbts

Канадський актор Кіану Рівз отримав головну роль у новому фільмі про музичний гурт Weezer. Зірка "Джона Віка" зіграє у стрічці самого себе.

Про це повідомляє Vice.

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Як розповів голлівудський інсайдер Джефф Снайдер, музична комедія розповість про протистояння двох гуртів — Weezer та Dogstar, у якому Рівз є бас-гітаристом.

Очікується, що фільм знімуть у жанрі музичного байопіку з елементами сатири та комедії. А Рівз у стрічці буде антагоністом.

Цікаво, що на початку 90-х обидва гурти мали досить дружні стосунки, а перший концерт Weezer відбувся саме на розігріві у Dogstar. Однак потім між колективами пробігла чорна кішка.

До акторського складу, окрім Кіану Рівза, також приєднаються Джульєтт Льюїс, Ерік Андре, Джонні Ноксвілл і Бен Шварц, а також музиканти гурту Weezer.

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