Папа Римський помер — перегляди фільму Конклав різко зросли

Фільм "Конклав" б'є рекорди в мережі після смерті Папи Римського
Смерть Папи Римського Франциска несподівано вплинула на фільм "Конклав". Стрічка про вибори нового лідера католицької церкви б'є рекорди в мережі.
Про це пише Variety.
Перегляди "Конклаву" зросли майже на 300%
За даними платформи Luminate, яка відстежує кількість переглядів потокового контенту, у день смерті Папи Римського кількість переглядів "Конклаву" зросла на 283%. Так, у неділю 20 квітня перегляди становили 1,8 млн хвилин, а до вечера 21 квітня стрімко зросли до 6,9 млн хвилин і продовжують зростати.
Стрічка режисера Едвард Берґера із Ральфом Файнсом і Стенлі Туччі в головних ролях розповідає про процес вибору нового Папи. 2024 року фільм отримав вісім номінацій на премію "Оскар" та здобув статуетку за "Найкращий адаптований сценарій".
Окрім того, зросли перегляди і фільму "Два Папи" від Netflix. За даними платформи, кількість переглядів стрічки 2019 року також збільшилася на 417% у порівнянні з попередніми показниками. До речі, ця стрічка заснована на реальних подіях та розповідає про прихід Папи Франциска на престол.
Нагадаємо, раніше ми ділилися добіркою фільмів про Ватикан та Папу Римського.
А також новий серіал від Netflix набирає популярності в мережі.
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