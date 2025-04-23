Папа Римский умер — просмотры фильма Конклав резко возросли

Фильм "Конклав". Фото: instagram.com/conclavethefilm

Смерть Папы Римского Франциска неожиданно повлияла на фильм "Конклав". Лента о выборах нового лидера католической церкви бьет рекорды в сети.

Об этом пишет Variety.

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Просмотры "Конклава" выросли почти на 300%

По данным платформы Luminate, которая отслеживает количество просмотров потокового контента, в день смерти Папы Римского количество просмотров "Конклава" выросло на 283%. Так, в воскресенье 20 апреля просмотры составляли 1,8 млн минут, а к вечеру 21 апреля стремительно выросли до 6,9 млн минут и продолжают расти.

Лента режиссера Эдвард Бергера с Ральфом Файнсом и Стэнли Туччи в главных ролях рассказывает о процессе выбора нового Папы. В 2024 году фильм получил восемь номинаций на премию "Оскар" и получил статуэтку за "Лучший адаптированный сценарий".

Кроме того, выросли просмотры и фильма "Два Папы" от Netflix. По данным платформы, количество просмотров ленты 2019 года также увеличилось на 417% по сравнению с предыдущими показателями. Кстати, эта лента основана на реальных событиях и рассказывает о приходе Папы Франциска на престол.

Напомним, ранее мы делились подборкой фильмов о Ватикане и Папе Римском.

А также новый сериал от Netflix набирает популярность в сети.