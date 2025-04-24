Киану Ривз сыграет себя в байопике о группе Weezer — подробности

Киану Ривз. Фото: instagram.com/fallontonightbts

Канадский актер Киану Ривз получил главную роль в новом фильме о музыкальной группе Weezer. Звезда "Джона Уика" сыграет в ленте самого себя.

Об этом сообщает Vice.

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Киану Ривз снимется в фильме о Weezer

Как рассказал голливудский инсайдер Джефф Снайдер, музыкальная комедия расскажет о противостоянии двух групп — Weezer и Dogstar, в котором Ривз является бас-гитаристом.

Ожидается, что фильм будет снять в жанре музыкального байопика с элементами сатиры и комедии. А Ривз в ленте будет антагонистом.

Интересно, что в начале 90-х обе группы имели достаточно дружеские отношения, а первый концерт Weezer состоялся именно на разогреве у Dogstar. Однако потом между коллективами пробежала черная кошка.

К актерскому составу, кроме Киану Ривза, также присоединятся Джульетт Льюис, Эрик Андре, Джонни Ноксвилл и Бен Шварц, а также музыканты группы Weezer.

Напомним, вышел первый официальный тизер 2 сезона "Уэнсдей" и объявлена дата премьеры. А также мы писали, что оскароносный фильм "Конклав" бьет рекорды по просмотрам после смерти Папы Римского.