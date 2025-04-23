Венздей 2 сезон Netflix — дата виходу та перший тизер

Серіал "Венздей". Фото: Netflix

Довгоочікувана прем'єра другого сезону гучного серіалу "Венздей" не за горами. Стрімінгова платформа Netflix показала перші кадри майбутньої прем'єри.

На YouTube з'явився перший офіційний відеоанонс.

Реклама

Читайте також:

2 сезон "Венздей" — перший тизер і дата прем'єри

Венздей Адамс знову повертається до академії "Невермор", де на неї чекають нові моторошні пригоди та заплутані таємниці.

Фанати із нетерпінням чекали на продовження і вже цього літа воно вийде на екрани. Другий сезону серіалу буде поділено на дві частини — перші епізоди глядачі побачать 6 серпня, а наступні епізоди — 3 вересня.

До своїх ролей у серіалі повернулися Джена Ортега, Кетрін Зета-Джонс, Луіс Гусман, Гантер Двен, Емма Маєрс, Джой Сандей та інші.

Окрім того, у нових серіях фани сподіваються побачити співачку Леді Гагу, однак яку саме роль отримала зірка поки що невідомо.

Нагадаємо, Netflix оголосив дату прем'єри другого сезону "Пісочного чоловіка". А також ми писали, про новий серіал на Netflix у стилі вестерн, який стає хітом у мережі.