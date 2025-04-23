Венздей 2 сезон Netflix — дата виходу та перший тизер

Вийшов перший офіційний тизер 2 сезону "Венздей" — коли прем'єра
Довгоочікувана прем'єра другого сезону гучного серіалу "Венздей" не за горами. Стрімінгова платформа Netflix показала перші кадри майбутньої прем'єри.
На YouTube з'явився перший офіційний відеоанонс.
2 сезон "Венздей" — перший тизер і дата прем'єри
Венздей Адамс знову повертається до академії "Невермор", де на неї чекають нові моторошні пригоди та заплутані таємниці.
Фанати із нетерпінням чекали на продовження і вже цього літа воно вийде на екрани. Другий сезону серіалу буде поділено на дві частини — перші епізоди глядачі побачать 6 серпня, а наступні епізоди — 3 вересня.
До своїх ролей у серіалі повернулися Джена Ортега, Кетрін Зета-Джонс, Луіс Гусман, Гантер Двен, Емма Маєрс, Джой Сандей та інші.
Окрім того, у нових серіях фани сподіваються побачити співачку Леді Гагу, однак яку саме роль отримала зірка поки що невідомо.
Нагадаємо, Netflix оголосив дату прем'єри другого сезону "Пісочного чоловіка". А також ми писали, про новий серіал на Netflix у стилі вестерн, який стає хітом у мережі.
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