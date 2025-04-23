Уэнздей 2 сезон Netflix — дата выхода и первый тизер

Сериал "Уэнздей". Фото: Netflix

Долгожданная премьера второго сезона нашумевшего сериала "Уэнздей" не за горами. Стриминговая платформа Netflix показала первые кадры предстоящей премьеры.

На YouTube появился первый официальный видеоанонс.

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Венздей Адамс снова возвращается в академию "Невермор", где ее ждут новые жуткие приключения и запутанные тайны.

Фанаты с нетерпением ждали продолжения и уже этим летом оно выйдет на экраны. Второй сезона сериала будет разделен на две части — первые эпизоды зрители увидят 6 августа, а следующие эпизоды — 3 сентября.

К своим ролям в сериале вернулись Джена Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Хантер Двен, Эмма Майерс, Джой Сандей и другие.

Кроме того, в новых сериях фаны надеются увидеть певицу Леди Гагу, однако какую именно роль получила звезда пока неизвестно.

Напомним, Netflix объявил дату премьеры второго сезона "Песочного человека". А также мы писали, о новом сериале на Netflix в стиле вестерн, который становится хитом в сети.