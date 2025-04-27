Зима, весна, літо чи осінь — новий фільм з Дженною Ортегою та Персі Гайнсом

Фільм "Зима, весна, літо чи осінь". Фото: instagram.com/winterspringsummerorfallmovie

Зірка "Венздей" Дженна Ортеґа возз'єдналася на екрані зі своїм колегою по серіалу Персі Гайнсом. Актори зіграли головні ролі у новому фільмі "Зима, весна, літо чи осінь".

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Мелодраматична комедія розповідає історію двох підлітків — Ремі та Барнс — які знайомляться взимку у впускному класі. Юнак та дівчина зовсім не схожі одне на одного, однак це не заважає спалахнути почуттям. Ремі та Барнс провели всього чотири дні разом, що назавжди вплинуло на їхні життя.

Окрім Ортеґи та Гайнса до акторського складу також приєдналися Адам Майкл Родрігес, Марісоль Ніколс, Корінн Тредвелл, Еліас Качавас та інші.

Це вже друга спільна робота Ортеґи та Гайнса після серіалу "Венздей". Фани сподівалися побачити акторів разом на екрані знову, адже після скандалу про домагання актор покинув проєкт.

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