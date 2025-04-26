Голодні ігри -- новий фільм Схід сонця на Жнивах про Геймітча, актори і дата виходу

Персонаж Геймітч Абернаті у фільмі "Голодні ігри". Фото: instagram.com/thehungergames

На шанувальників антиутопії "Голодні ігри" чекає прем'єра нового фільму "Схід сонця на Жнивах". Наступна частина франшизи розповість про життя молодого Геймітча Абернаті та його участь у змаганнях.

Кінокомпанія Lionsgate оголосила акторів на головні ролі та дату прем'єри, пише Variety.

Реклама

Читайте також:

Хто зіграє Геймітча у нових "Голодних іграх"

Шостий фільм франшизи розповість історію 16-річного трибута з округу 12 Геймітча Абернаті та його перемогу у "Голодних іграх". Події відбуватимуться за 24 роки до появи Катніс Евердін на арені та через 40 років після приквелу "Балада про співочих пташок і змій" про президента Сноу.

Головну роль у майбутньому фільмі отримав 20-річний актор Джозеф Зада. Він відомий ролями у серіалах "Ми були брехунами" та "Тотальний контроль".

Кохану дівчину Геймітча, Ленор Дав Берд, зіграє молода акторка Вітні Пік.

Також стало відомо, що до акторського складу доєдналися Маккенна Грейс, яка втілить на екрані союзницю Геймітча Мейсілі Доннер, а також Джессі Племонс у ролі молодого Плутарха Гевенсбі.

Прем'єра стрічки "Голодні ігри: Схід сонця на Жнивах" запланована на 20 листопада 2026 року.

Нагадаємо, на Netflix вийшов новий бойовик-трилер з Томом Гарді. А також стало відомо, що Кіану Рівз зіграє самого себе у новому музичному байопіку.