Спустошення 2025 — новий фільм з Томом Гарді на Netflix

Фільм "Спустошення". Фото: Netflix

На стрімінговому майданчику Netflix відбулася прем'єра нового фільму "Спустошення". Головну роль у бойовику-трилері виконав британський актор Том Гарді.

Новини.LIVE розповідають про стрічку.

Реклама

Читайте також:

Про що фільм "Спустошення"

Нью-йоркський поліцейський Волкер після провальної справи про продаж наркотиків має розшукати зниклого сина відомого політика. Розслідування перетворюється на заплутану павутину змов, корупції та наркоторгівлі. Тепер Волкер мусить не лише розв'язати справу та зупинити злочинний синдикат, а й зустрітися із демонами власного минулого.

Роль Волкера у фільмі виконав Том Гарді. Також до акторського складу приєдналися Джессі Мей Лі, Джастін Корнвелл, Келін Сепульведа, Луїс Ґузман, Мішель Ватерсон, Санні Пан, Джим Цезар, Кселія Мендес-Джонс, Йо Янн Янн, Тімоті Оліфант і Форест Вітакер.

Прем'єра бойовика-трилера відбулася 25 квітня — тепер він доступний для перегляду на Netflix в українському дубляжі.

Попередньо, фільм отримав схвальні відгуки критиків та отримав 66% "свіжості" на сайті Rotten Tomatoes.

Нагадаємо, на Netflix вийшов новий український містичний детектив. А також ми розповідали про 5 нових гостросюжетних серіалів.