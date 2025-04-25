Опустошение 2025 — новый фильм с Томом Харди на Netflix

Фильм "Опустошение". Фото: Netflix

На стриминговой площадке Netflix состоялась премьера нового фильма "Опустошение". Главную роль в боевике-триллере исполнил британский актер Том Харди.

Новини.LIVE рассказывают о ленте.

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Нью-йоркский полицейский Уолкер после провального дела о продаже наркотиков должен разыскать пропавшего сына известного политика. Расследование превращается в запутанную паутину заговоров, коррупции и наркоторговли. Теперь Уолкер должен не только решить дело и остановить преступный синдикат, но и встретиться с демонами собственного прошлого.

Роль Уолкера в фильме исполнил Том Харди. Также к актерскому составу присоединились Джесси Мэй Ли, Джастин Корнвелл, Келин Сепульведа, Луис Гузман, Мишель Уотерсон, Санни Пан, Джим Цезарь, Кселия Мендес-Джонс, Йо Янн Янн, Тимоти Олифант и Форест Уитакер.

Премьера боевика-триллера состоялась 25 апреля — теперь он доступен для просмотра на Netflix в украинском дубляже.

Предварительно, фильм получил положительные отзывы критиков и получил 66% "свежести" на сайте Rotten Tomatoes.

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