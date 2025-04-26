Голодные игры — новый фильм Восход солнца на Жатве про Хеймитча, актеры и дата выхода

Персонаж Хеймитч Абернати в фильме "Голодные игры". Фото: instagram.com/thehungergames

Поклонников антиутопии "Голодные игры" ждет премьера нового фильма "Восход солнца на Жатве". Следующая часть франшизы расскажет о жизни молодого Хеймитча Абернати и его участии в соревнованиях.

Кинокомпания Lionsgate объявила актеров на главные роли и дату премьеры, пишет Variety.

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Шестой фильм франшизы расскажет историю 16-летнего трибута из округа 12 Хеймитча Абернати и его победу в "Голодных играх". События будут происходить за 24 года до появления Китнис Эвердин на арене и через 40 лет после приквела "Баллада о певчих птицах и змеях" о президенте Сноу.

Главную роль в будущем фильме получил 20-летний актер Джозеф Зада. Он известен ролями в сериалах "Мы были лжецами" и "Тотальный контроль".

Любимую девушку Хеймитча, Ленор Дав Берд, сыграет молодая актриса Уитни Пик.

Также стало известно, что к актерскому составу присоединились Маккенна Грейс, которая воплотит на экране союзницу Хеймитча Мейсили Доннер, а также Джесси Племонс в роли молодого Плутарха Хэвенсби.

Премьера ленты "Голодные игры: Восход солнца на Жатве" запланирована на 20 ноября 2026 года.

Напомним, на Netflix вышел новый боевик-триллер с Томом Харди. А также стало известно, что Киану Ривз сыграет самого себя в новом музыкальном байопике.