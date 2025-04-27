Зима, весна, лето или осень - новый фильм с Дженной Ортегой и Перси Хайнсом

Фильм "Зима, весна, лето или осень". Фото: instagram.com/winterspringsummerorfallmovie

Звезда "Уэнздей" Дженна Ортега воссоединилась на экране со своим коллегой по сериалу Перси Хайнсом. Актеры сыграли главные роли в новом фильме "Зима, весна, лето или осень".

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Мелодраматическая комедия рассказывает историю двух подростков — Реми и Барнс — которые знакомятся зимой в выпускном классе. Юноша и девушка совсем не похожи друг на друга, однако это не мешает вспыхнуть чувствам. Реми и Барнс провели всего четыре дня вместе, которые навсегда повлияли на их жизни.

Кроме Ортеги и Хайнса к актерскому составу также присоединились Адам Майкл Родригес, Марисоль Николс, Коринн Тредвелл, Элиас Качавас и другие.

Это уже вторая совместная работа Ортеги и Хайнса после сериала "Уэнздей". Фаны надеялись увидеть актеров вместе на экране снова, ведь после скандала о домогательствах актер покинул проект.

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