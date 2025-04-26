Найпопулярніші фільми на Netflix українською — рейтинг

3 найпопулярніші фільми на Netflix, які оцінили українці
Стрімінгова платформа Netflix продовжує завойовувати серця українських глядачів, пропонуючи безліч захопливих фільмів. А ці три стрічки стали найпопулярнішими цього тижня.
Новини.LIVE розповідають хіти від Netflix.
Коли ти вийдеш заміж?
Українська комедія вже другий тиждень поспіль очолює ТОП. Романтична комедія розповідає про директорку галереї Ксенію, яка після зради коханого, вирішує відпочити у з подругою в Хорватії. Морський вікенд перетворюється на справжню пригоду.
Заручник в магазині Apple
Напружений трилер заснований на реальних подіях, які трапилися 2022 у магазині Apple в Амстердамі. Озброєний чоловік бере заручників та ставить поліції свої умови. Стрічка покаже події з трьох сторін — від лиця злочинця, поліції та громадянина Болгарії, який опинився в пастці.
Список мрій
Після смерті матері Алекс отримує від неї неочікуваний подарунок — список своїх дитячих мрій, які вона мусить втілити у життя. А щоб у дівчини було більше мотивації, вона отримуватиме диск із відеозверненням мами за кожний виконаний пункт.
Також цього тижня до ТОП-10 найпопулярніших фільмів на стрімінгу потрапили:
- "Щенячий патруль. Мегакіно"
- "Секрети домашніх тварин 2"
- "Нікчемний я 3"
- "Велика стіна"
- "Електричний штат"
- "Посіпаки"
- "Брати Супер Маріо в кіно"
Нагадаємо, ми розповідали про 7 фільмів та серіалів про аварію на Чорнобильській АЕС. А також пропонуємо 5 комедійних мінісеріалів, які можна подивитися у вихідні.
Читайте Новини.LIVE!