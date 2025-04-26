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3 найпопулярніші фільми на Netflix, які оцінили українці

26 квітня 2025 18:41
Марія Коваленко - Редактор
Найпопулярніші фільми на Netflix українською — рейтинг
Фільм "Список мрій". Фото: Netflix
Марія Коваленко - Редактор

Стрімінгова платформа Netflix продовжує завойовувати серця українських глядачів, пропонуючи безліч захопливих фільмів. А ці три стрічки стали найпопулярнішими цього тижня.

Новини.LIVE розповідають хіти від Netflix.

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Заручник в магазині Apple

Напружений трилер заснований на реальних подіях, які трапилися 2022 у магазині Apple в Амстердамі. Озброєний чоловік бере заручників та ставить поліції свої умови. Стрічка покаже події з трьох сторін — від лиця злочинця, поліції та громадянина Болгарії, який опинився в пастці.

Список мрій

Після смерті матері Алекс отримує від неї неочікуваний подарунок — список своїх дитячих мрій, які вона мусить втілити у життя. А щоб у дівчини було більше мотивації, вона отримуватиме диск із відеозверненням мами за кожний виконаний пункт.

Також цього тижня до ТОП-10 найпопулярніших фільмів на стрімінгу потрапили: 

  • "Щенячий патруль. Мегакіно"
  • "Секрети домашніх тварин 2"
  • "Нікчемний я 3"
  • "Велика стіна"
  • "Електричний штат"
  • "Посіпаки"
  • "Брати Супер Маріо в кіно"

Нагадаємо, ми розповідали про 7 фільмів та серіалів про аварію на Чорнобильській АЕС. А також пропонуємо 5 комедійних мінісеріалів, які можна подивитися у вихідні.

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