Найпопулярніші фільми на Netflix українською — рейтинг

Фільм "Список мрій". Фото: Netflix

Стрімінгова платформа Netflix продовжує завойовувати серця українських глядачів, пропонуючи безліч захопливих фільмів. А ці три стрічки стали найпопулярнішими цього тижня.

Новини.LIVE розповідають хіти від Netflix.

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Заручник в магазині Apple

Напружений трилер заснований на реальних подіях, які трапилися 2022 у магазині Apple в Амстердамі. Озброєний чоловік бере заручників та ставить поліції свої умови. Стрічка покаже події з трьох сторін — від лиця злочинця, поліції та громадянина Болгарії, який опинився в пастці.

Список мрій

Після смерті матері Алекс отримує від неї неочікуваний подарунок — список своїх дитячих мрій, які вона мусить втілити у життя. А щоб у дівчини було більше мотивації, вона отримуватиме диск із відеозверненням мами за кожний виконаний пункт.

Також цього тижня до ТОП-10 найпопулярніших фільмів на стрімінгу потрапили:

"Щенячий патруль. Мегакіно"

"Секрети домашніх тварин 2"

"Нікчемний я 3"

"Велика стіна"

"Електричний штат"

"Посіпаки"

"Брати Супер Маріо в кіно"

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