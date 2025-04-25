Найкращі комедійні мінісеріали — що подивитися за вихідні

Серіал "Земля жінок". Фото: Apple TV+

Що може краще підняти настрій, аніж гарна комедія на вечер? Ці мінісеріали точно зроблять ваші вихідні краще та подарують позитивні емоції.

Новини.LIVE ділиться комедійною добіркою.

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Земля жінок (6 серій)

Головна героїня Гала звикла до заможного та гламурного життя у Нью-Йорку, але ідеальний світ руйнується, коли її чоловік вплутується у фінансову аферу зі злочинцями. Тепер разом із донькою та матір'ю Гала мусить тікати до маленького містечка в Іспанії та сподіватися, що ніхто не дізнається, хто вона насправді.

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Третій зайвий (7 серій)

Серіал є приквелом популярної однойменної комедії. У ньому події розгортаються у середині 90-х, коли юний Джон Беннет ще відвідує школу. Розумний плюшевий ведмедик Тед теж мусить сидіти із ним на заняттях. Разом друзі не лише навчаються та живуть, а й потрапляють у неочікувану пригоду.

Це все Аґата (9 серій)

Відьма Аґата три роки тому попала у чаклунську паску Ванди у Веств'ю і тепер залишилися без сил. Щоб повернути собі свої чари, вона вирушає у небезпечну й цікаву пригоду, де на неїх чекають нові друзі та старі вороги.

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Дугласа закенселили (4 серії)

Популярний телеведучий Дуглас опиняється на межі краху після одного невдалого жарту на весіллі, який потрапив у мережу. Аби врятувати свою кар'єру, він тепер мусить знайти будь-який спосіб повернути свою репутацію.

Вбивайте усвідомлено (8 серій)

Напруга у родині та вигорання на роботі змушують адвоката Бйорна піти на семінар з усвідомленості. Занурившись у філософію, він відкриває для себе неочікуваний спосіб досягти балансу — вбивства.

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Раніше ми розповідали про п'ять нових серіалів з неочікуваними поворотами сюжету. А також стало відомо, що на Netflix вийшов новий український серіал.

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