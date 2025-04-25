Лучшие комедийные мини-сериалы — что посмотреть за выходные

Сериал "Земля женщин". Фото: Apple TV+

Что может лучше поднять настроение, чем хорошая комедия на вечер? Эти мини-сериалы точно сделают ваши выходные лучше и подарят положительные эмоции.

Новини.LIVE делится комедийной подборкой.

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Земля женщин (6 серий)

Главная героиня Гала привыкла к богатой и гламурной жизни в Нью-Йорке, но идеальный мир рушится, когда ее муж ввязывается в финансовую аферу с преступниками. Теперь вместе с дочерью и матерью Гала должна бежать в маленький городок в Испании и надеяться, что никто не узнает, кто она на самом деле.

Третий лишний (7 серий)

Сериал является приквелом популярной одноименной комедии. В нем события разворачиваются в середине 90-х, когда юный Джон Беннет еще посещает школу. Умный плюшевый мишка Тед тоже должен сидеть с ним на занятиях. Вместе друзья не только учатся и живут, но и попадают в неожиданное приключение.

Это все Агата (9 серий)

Ведьма Агата три года назад попала в колдовскую паску Ванды в Вествью и теперь осталась без сил. Чтобы вернуть себе свои чары, она отправляется в опасное и интересное приключение, где ее ждут новые друзья и старые враги.

Дугласа закенселили (4 серии)

Популярный телеведущий Дуглас оказывается на грани краха после одной неудачной шутки на свадьбе, которая попала в сеть. Чтобы спасти свою карьеру, он теперь должен найти любой способ вернуть свою репутацию.

Убивайте осознанно (8 серий)

Напряжение в семье и выгорание на работе заставляют адвоката Бьорна пойти на семинар по осознанности. Погрузившись в философию, он открывает для себя неожиданный способ достичь баланса — убийства.

Ранее мы рассказывали о пяти новых сериалах с неожиданными поворотами сюжета. А также стало известно, что на Netflix вышел новый украинский сериал.