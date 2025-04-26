Самые популярные фильмы на Netflix на украинском языке — рейтинг

3 самых популярных фильма на Netflix, которые оценили украинцы
Стриминговая платформа Netflix продолжает завоевывать сердца украинских зрителей, предлагая множество увлекательных фильмов. А эти три ленты стали самыми популярными на этой неделе.
Новини.LIVE рассказывают хиты от Netflix.
Когда ты выйдешь замуж?
Украинская комедия уже вторую неделю подряд возглавляет ТОП. Романтическая комедия рассказывает о директоре галереи Ксении, которая после измены любимого, решает отдохнуть в с подругой в Хорватии. Морской уикенд превращается в настоящее приключение.
Заложник в магазине Apple
Напряженный триллер основан на реальных событиях, которые случились 2022 в магазине Apple в Амстердаме. Вооруженный мужчина берет заложников и ставит полиции свои условия. Лента покажет события с трех сторон — от лица преступника, полиции и гражданина Болгарии, который оказался в ловушке.
Список мечтаний
После смерти матери Алекс получает от нее неожиданный подарок — список своих детских мечтаний, которые она должна воплотить в жизнь. А чтобы у девушки было больше мотивации, она будет получать диск с видеообращением мамы за каждый выполненный пункт.
Также на этой неделе в ТОП-10 самых популярных фильмов на стриминге попали:
- "Щенячий патруль. Мегакино"
- "Секреты домашних животных 2"
- "Гадкий я 3"
- "Большая стена"
- "Электрический штат"
- "Миньоны"
- "Братья Супер Марио в кино"
Напомним, мы рассказывали о 7 фильмах и сериалах об аварии на Чернобыльской АЭС. А также предлагаем 5 комедийных мини-сериалов, которые можно посмотреть в выходные.
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