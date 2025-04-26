Самые популярные фильмы на Netflix на украинском языке — рейтинг

Фильм "Список мечты". Фото: Netflix

Стриминговая платформа Netflix продолжает завоевывать сердца украинских зрителей, предлагая множество увлекательных фильмов. А эти три ленты стали самыми популярными на этой неделе.

Новини.LIVE рассказывают хиты от Netflix.

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Заложник в магазине Apple

Напряженный триллер основан на реальных событиях, которые случились 2022 в магазине Apple в Амстердаме. Вооруженный мужчина берет заложников и ставит полиции свои условия. Лента покажет события с трех сторон — от лица преступника, полиции и гражданина Болгарии, который оказался в ловушке.

Список мечтаний

После смерти матери Алекс получает от нее неожиданный подарок — список своих детских мечтаний, которые она должна воплотить в жизнь. А чтобы у девушки было больше мотивации, она будет получать диск с видеообращением мамы за каждый выполненный пункт.

Также на этой неделе в ТОП-10 самых популярных фильмов на стриминге попали:

"Щенячий патруль. Мегакино"

"Секреты домашних животных 2"

"Гадкий я 3"

"Большая стена"

"Электрический штат"

"Миньоны"

"Братья Супер Марио в кино"

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