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3 самых популярных фильма на Netflix, которые оценили украинцы

26 апреля 2025 18:41
Мария Коваленко - Редактор
Самые популярные фильмы на Netflix на украинском языке — рейтинг
Фильм "Список мечты". Фото: Netflix
Мария Коваленко - Редактор

Стриминговая платформа Netflix продолжает завоевывать сердца украинских зрителей, предлагая множество увлекательных фильмов. А эти три ленты стали самыми популярными на этой неделе.

Новини.LIVE рассказывают хиты от Netflix.

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Заложник в магазине Apple

Напряженный триллер основан на реальных событиях, которые случились 2022 в магазине Apple в Амстердаме. Вооруженный мужчина берет заложников и ставит полиции свои условия. Лента покажет события с трех сторон — от лица преступника, полиции и гражданина Болгарии, который оказался в ловушке.

Список мечтаний

После смерти матери Алекс получает от нее неожиданный подарок — список своих детских мечтаний, которые она должна воплотить в жизнь. А чтобы у девушки было больше мотивации, она будет получать диск с видеообращением мамы за каждый выполненный пункт.

Также на этой неделе в ТОП-10 самых популярных фильмов на стриминге попали:

  • "Щенячий патруль. Мегакино"
  • "Секреты домашних животных 2"
  • "Гадкий я 3"
  • "Большая стена"
  • "Электрический штат"
  • "Миньоны"
  • "Братья Супер Марио в кино"

Напомним, мы рассказывали о 7 фильмах и сериалах об аварии на Чернобыльской АЭС. А также предлагаем 5 комедийных мини-сериалов, которые можно посмотреть в выходные.

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