Аварія на ЧАЕС — найкращі фільми та серіали про Чорнобиль

Серіал "Чорнобиль". Фото: НВО

Сьогодні, 26 квітня, в Україні відзначають роковини аварії на Чорнобильській АЕС. Одна з найстрашніших техногенних катастроф людства назавжди залишиться на сторінках історії та у кінематографі.

Новини.LIVE ділиться добіркою фільмів та серіалів, які стали відображенням трагедії.

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Чорнобиль (2019)

В основу сюжету лягли реальні історії людей — звичайних мешканців, працівників станції та тих, хто обіймав керівні посади. Розібратися у подіях, що призвели до фатальної помилки, та пролити світло на те, що сталося, допоможуть екранізовані історії вченого Валерія Легасова, фізика-ядерника Уляни Хом'юк та голови урядової комісії Бориса Щербини.

Чорна квітка (2016)

Випускниця педінституту Лєра приїжджає до Прип'яті, щоб працювати у школі. Тут дівчина зустрічає інженера-ядерника Вітаса, який приїхав на станцію у відрядження. Між парою спалахують почуття, але не лише Вітас претендує на серце дівчини. Зворушлива та щемлива історія кохання розгортається на тлі моторошної катастрофи на ЧАЕС.

Метелики (2021)

Випускниця старших класі Аля вперше закохується. Вони із молодим строковиком Пашею мріють про щасливе майбутнє, однак плани на безтурботне життя руйнує аварія на станції.

Земля забуття (2012)

Для головної героїні Ані 26 квітня 1986 року став особистою катастрофою — день аварії на ЧАЕС був днем її весілля, у який вона одразу стала вдовою. Її життя, які і сотні інших життів, назавжди "зламала" чужа недбалість.

Чорнобильські бабусі (2020)

Усе життя цих жінок було тут і навіть аварія на ЧАЕС не переконала їх покинути рідну землю. Вони втратили рідних, сусідів, але не втратили віру в краще та свій дім.

Брама (2017)

Містична історія розповідає про загадкову бабу Прісю, яка з донькою та онуком живе у Чорнобильській зоні. Жіночка має таємний зв'язок із іншими силами, які попереджають її про катастрофу, що насувається.

Чорнобиль. Точка часу (2016)

Документальна стрічка розповідає про зруйновані життя людей та крах науки після Чорнобильської аварії. Науковці розповідають, як катастрофа стала не лише трагедією, а й "полігоном" для нових досліджень.

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