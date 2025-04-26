Авария на ЧАЭС — лучшие фильмы и сериалы про Чернобыль

Сериал "Чернобыль". Фото: НВО

Сегодня, 26 апреля, в Украине отмечают годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Одна из самых страшных техногенных катастроф человечества навсегда останется на страницах истории и в кинематографе.

Новини.LIVE делится подборкой фильмов и сериалов, которые стали отражением трагедии.

Реклама

Читайте также:

Чернобыль (2019)

В основу сюжета легли реальные истории людей — обычных жителей, работников станции и тех, кто занимал руководящие должности. Разобраться в событиях, которые привели к роковой ошибке, и пролить свет на то, что произошло, помогут экранизированные истории ученого Валерия Легасова, физика-ядерщика Ульяны Хомяк и председателя правительственной комиссии Бориса Щербины.

Черный цветок (2016)

Выпускница пединститута Лера приезжает в Припять, чтобы работать в школе. Здесь девушка встречает инженера-ядерщика Витаса, который приехал на станцию в командировку. Между парой вспыхивают чувства, но не только Витас претендует на сердце девушки. Трогательная и щемящая история любви разворачивается на фоне жуткой катастрофы на ЧАЭС.

Бабочки (2021)

Выпускница старших классов Аля впервые влюбляется. Они с молодым срочником Пашей мечтают о счастливом будущем, однако планы на беззаботную жизнь разрушает авария на станции.

Земля забвения (2012)

Для главной героини Ани 26 апреля 1986 года стал личной катастрофой — день аварии на ЧАЭС был днем ее свадьбы, в который она сразу стала вдовой. Ее жизнь, как и сотни других жизней, навсегда "сломала" чужая халатность.

Чернобыльские бабушки (2020)

Вся жизнь этих женщин была здесь и даже авария на ЧАЭС не убедила их покинуть родную землю. Они потеряли родных, соседей, но не потеряли веру в лучшее и свой дом.

Брама (2017)

Мистическая история рассказывает о загадочной бабушке Присю, которая с дочерью и внуком живет в Чернобыльской зоне. Женщина имеет тайную связь с другими силами, которые предупреждают ее о надвигающейся катастрофе.

Чернобыль. Точка времени (2016)

Документальная лента рассказывает о разрушенных жизнях людей и крахе науки после Чернобыльской аварии. Ученые рассказывают, как катастрофа стала не только трагедией, но и "полигоном" для новых исследований.

Ранее мы рассказывали о 5 новых сериалах с неожиданными поворотами сюжета. А также делились подборкой фильмов о Ватикане и Папе Римском.