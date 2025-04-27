Самые популярные сериалы Netflix в украинском дубляже — список

Сериал "Садовник". Фото: Netflix

За последнее время на стриминговой площадке Netflix вышло немало новинок в украинском дубляже. Некоторые сериалы только набирают популярность, а другие держатся в ТОПе уже не первую неделю.

Новини.LIVE рассказывает о самой популярной пятерке в рейтинге Netflix.

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Садовник

Главный герой Элмер не способен на чувства, чем удачно воспользовалась его мать. Женщина превратила сына в убийцу, который выполняет чужие заказы, под видом простого садовника. Но идеальное прикрытие может разрушиться, когда Элмер влюбляется в очередную жертву.

Черное зеркало

Недавно на экраны вышел новый сезон жуткой антологии. Шесть шокирующих историй снова заставят зрителей окунуться в фантастический, но пугающий мир.

Стеклянный купол

Похищение девочки всколыхнуло маленький городок. На поиски пропавшей отправляется криминалист Лейла. Она не понаслышке знает, каково это стать жертвой похищения. В ходе расследования ей придется не только решить новую загадку, но и распутать тайны прошлого.

Резиденция

Торжественное событие в Белом доме превращается в место преступления, когда одного из гостей находят мертвым. За дело берется эксцентричная детективка, которая привыкла к небанальным расследованиям.

Переходный возраст

Громкий детективный триллер рассказывает о 13-летнем юноше, которого обвиняют в убийстве одноклассницы. Родители мальчика уверены, что он не виноват, но действительно ли они не ошибаются?

Напомним, мы рассказывали о 3 самых популярных фильмах на Netflix, которые оценили украинцы. А также вышел новый фильм с Дженной Ортегой и Пирсом Хайнсом в главных ролях.