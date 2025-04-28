Кращі українські комедії на Netflix — що подивитися ввечері

Фільм "Найкращі вихідні". Фото: Film.UA

Українські фільми впевнено завойовують любов глядачів Netflix. На стрімінговому майданчику можна обрати улюблену комедію з українськими акторами та цікавим сюжетом.

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Нагадаємо, ми розповідали про 5 найпопулярніших серіалів на Netflix, які оцінили українці. А також пропонуємо 5 комедійних серіалів, які можна подивитися за вихідні.