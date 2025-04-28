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12 украинских комедий, которые можно посмотреть на Netflix

28 апреля 2025 18:33
Мария Коваленко - Редактор
Лучшие украинские комедии на Netflix - что посмотреть вечером
Фильм "Лучшие выходные". Фото: Film.UA
Мария Коваленко - Редактор

Украинские фильмы уверенно завоевывают любовь зрителей Netflix. На стриминговой площадке можно выбрать любимую комедию с украинскими актерами и интересным сюжетом.

Новини.LIVE делятся подборкой.

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Напомним, мы рассказывали о 5 самых популярных сериалов на Netflix, которые оценили украинцы. А также предлагаем 5 комедийных сериалов, которые можно посмотреть за выходные.

Netflix фильм юмор комедия украинские фильмы
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