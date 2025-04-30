Ілюзія обману 3 — перший трейлер і дата виходу

"Ілюзія обману 3". Фото: кадр з фільму

Фанати кримінального трилеру "Ілюзія обману" дочекалися на офіційний трейлер третього фільму франшизи. Знайомі персонажі повертаються для нової афери через майже 10 років після останнього фільму.

Кінокомпанія Lionsgate випустила трейлер на YouTube.

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Досвідчені ілюзіоністи та шахраї Атлас, Вайлдер, МакКінні, Роудс та Рівз знову беруться за справу. Нова ціль, нове пограбування та нові фокуси. На глядачів чекає ще більше екшну, пригод та, звісно, магії.

До своїх ролей у франшизі повернулися Джессі Айзенберг, Марк Раффало, Вуді Гаррельсон, Дейв Франко, Айла Фішер, Морган Фрімен, Ліззі Каплан і Денієл Редкліфф. А також глядачі побачать нових персонажів.

Прем'єра стрічки запланована на 14 листопада 2025 року.

До речі, творці фільму також заявили, що на фанатів чекає ще одна стрічка франшизи. Lionsgate почне роботу над четвертим фільмом "Ілюзії обману".

Нагадаємо, Netflix показав перший трейлер нового серіалу з Джуліанн Мур. А також ми писали, що зірки "Надприродного" об'єдналися заради фанатів.