Зірки Надприродного зустрілися з фанатами — фото

Зірки "Надприродного" возз'єдналися заради фанів
Актори серіалу "Надприродне" знову зібралися разом заради шанувальників. Дженсен Еклз, Джаред Падалекі, Міша Коллінз та інші актори відвідали фан-зустріч Creation Entertainment.
У своєму Instagram Міша Коллінз поділився світлинами з колегами по серіалу.
Зірки "Надприродного" повеселили кумедними фото
Днями у Міннеаполісі відбулася фанатська зустріч із акторами серіалу, де усі охочі могли поспілкуватися з акторами, відвідати тематичні локації та зробити фото із улюбленими зірками.
Заради події виконавці головних ролей — Дженсен Еклз, Джаред Падалекі та Міша Колінз — знову зустрілися разом. Звісно, зустріч також відвідали Марк Шеппард, відомий як Кроулі, та Джим Бівер, який зіграв Боббі.
Також до них приєдналася виконавиця ролі Ровени Маклауд Рут Коннелл та Олександр Калверт відомий за роллю Джека Клайна.
Після зустрічі зірки Коллінз повеселив шанувальників спільними світлинами з колегами.
Падалекі, Еклз, Коннелл та Коллінз позували у культовій чорній Chevrolet Impala.
"Наше невинне возз'єднання з "Імпалою" цими вихідними швидко набуло обертів..." — пожартував під фото Коллінз.
Нагадаємо, зірка серіалу "Ти" Пенн Беджлі з'явився на прем'єрі з дружиною, яка вагітна двійнею. А також ми писали, що актори "Венздей" показали палке кохання у новому фільмі.
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