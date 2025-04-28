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Зірки "Надприродного" возз'єдналися заради фанів

28 квітня 2025 16:03
Марія Коваленко - Редактор
Зірки Надприродного зустрілися з фанатами — фото
Актори серіалу "Надприродне". Фото: instagram.com/mish
Марія Коваленко - Редактор

Актори серіалу "Надприродне" знову зібралися разом заради шанувальників. Дженсен Еклз, Джаред Падалекі, Міша Коллінз та інші актори відвідали фан-зустріч Creation Entertainment.

У своєму Instagram Міша Коллінз поділився світлинами з колегами по серіалу.

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Днями у Міннеаполісі відбулася фанатська зустріч із акторами серіалу, де усі охочі могли поспілкуватися з акторами, відвідати тематичні локації та зробити фото із улюбленими зірками.

Заради події виконавці головних ролей — Дженсен Еклз, Джаред Падалекі та Міша Колінз — знову зустрілися разом. Звісно, зустріч також відвідали Марк Шеппард, відомий як Кроулі, та Джим Бівер, який зіграв Боббі.

Марк Шеппард та Джим Бівер на зустрічі з фанатами - фото
Марк Шеппард і Джим Бівер. Фото: instagram.com/creationent

Також до них приєдналася виконавиця ролі Ровени Маклауд Рут Коннелл та Олександр Калверт відомий за роллю Джека Клайна.

Після зустрічі зірки Коллінз повеселив шанувальників спільними світлинами з колегами.

Актори Надприродного зустрілися на фан-фестивалі - фото
Джаред Падалекі, Дженсен Еклз, Рут Коннелл та Міша Коллінз. Фото: instagram.com/mish

Падалекі, Еклз, Коннелл та Коллінз позували у культовій чорній Chevrolet Impala.

"Наше невинне возз'єднання з "Імпалою" цими вихідними швидко набуло обертів..." — пожартував під фото Коллінз.

Актори Надприродного возз'єдналися - фото
Зірки "Надприродного" повеселили кадрами. Фото: instagram.com/mish

Нагадаємо, зірка серіалу "Ти" Пенн Беджлі з'явився на прем'єрі з дружиною, яка вагітна двійнею. А також ми писали, що актори "Венздей" показали палке кохання у новому фільмі.

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