Пенн Беджлі з вагітною дружиною з'явився на прем'єрі Ти — фото

Пенн Беджлі. Фото: instagram.com/younetflix

Американський актор Пен Беджлі вийшов у світ зі своєю вагітною дружиною Доміно Кьорк. Зіркова пара разом з'явилася на прем'єрі фінального сезону серіалу "Ти" від Netflix.

Фото з події кохана актора поділилася в Instagram.

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Пенн Беджлі прийшов на прем'єру з вагітною дружиною

Днями у Нью-Йорку відбулася урочиста вечірка з нагоди прем'єри фінального сезону серіалу "Ти", в якому Беджлі зіграв головну роль.

Підтримати чоловіка на важливому заході також прийшла і його дружина. Зіркова пара позувала разом перед фотокамерами.

Для виходу в світ Доміно обрала яскраву червону сукню з довгим рукавом, яка підкреслила її чималий животик. А Пенн з'явився на прем'єрі у класичному костюмі із краваткою кавового відтінку.

Як стало відомо у лютому, подружжя чекає на подвійне поповнення в родині. Дружина актора вагітна двійнею. Це стало несподіванкою не лише для фанів, а й для зіркових батьків, адже вони і не сподівалися що малюків одразу буде двоє. Двійнята мають з'явитися на світ вже цього літа. Разом Беджлі та Кьорк вже виховують 5-річного сина Джеймса.

Нагадаємо, зірка "Гаррі Поттера" Руперт Грінт вдруге став батьком.

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